El presidente de RTVE ataca a su Consejo de informativos para defender la deriva sanchista de Cintora y Ruiz

José Pablo López, presidente de RTVE, ha cargado contra el propio Consejo de informativos de la radiotelevisión pública para defender a Jesús Cintora, Javier Ruiz y Sarah Santaolalla este jueves en el Senado. Los profesionales de Informativos de la corporación se han quejado en numerosas ocasiones de la «falta de rigor» de los programas Malas lenguas y Mañaneros, marcados por la clara deriva sanchista de la pública, con un «tono gubernamental» creciente en las emisiones de las cadenas, especialmente de La 1.

El presidente de RTVE ha llegado a decir que quienes ocupan puestos de responsabilidad, entre los que se incluye él, «respetan» al Consejo de informativos y «no quieren eliminarlo», para apuntar a continuación que éste ha lanzado «afirmaciones de gravedad». Con ello, José Pablo López se refiere a las denuncias del Consejo en un informe en el que señaló el «sesgo de las opiniones y la forma de exponerlas» en los espacios de Javier Ruiz y Jesús Cintora.

«El informe no está a la altura», se ha atrevido a valorar José Pablo López al subrayar que «es curioso» que el documento «critica dos programas». Además, ha cargado contra el órgano por decir que «es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio».

«El problema no es señalar errores o malas praxis, eso es legítimo, el problema es el salto injustificado de hechos concretos a una imputación global», ha declarado el presidente del ente público, que ha acusado también al Consejo de informativos de «mala praxis» -«se detecta en el informe»-, con la que, dice, «compromete la credibilidad» del órgano. Asimismo, José Pablo López ha dicho defender «el trabajo de todos los profesionales de los dos programas porque tienen labor coordinada con responsables de RTVE».

Por otro lado, el presidente de la corporación ha defendido a Sarah Santaolalla tras una pregunta de Lidia Guinart (diputada socialista), que se ha referido a «las amenazas repetidas» que habría recibido la colaboradora. José Pablo López las ha calificado de «campaña de acoso» y ha expresado que «ha traspasado todos los límites exigibles dentro de la democracia».

Sin embargo, López ha querido dar un paso más, y ha lanzado la idea de que «los ataques tanto de RTVE como de sus colaboradores no es casual». Así, ha insinuado que se trata de la reacción a la «fuerte posición» de RTVE, algo que hace de la exposición en la cadena una «profesión de riesgo», entiende.

La misión sanchista de TVE desde que José Pablo López está al frente de la corporación se puso de relieve en un informe que estudiaba el funcionamiento del ente y la influencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la televisión pública. Las conclusiones del documento señalaban, entre otros aspectos, que su deriva ha convertido a «RTVE y su canal de referencia, La 1, en aparatos de propaganda política».