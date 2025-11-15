BBC-RTVE: Diferencias éticas-democráticas que hielan la sangre

Nadie podrá negar a José Pablo López capacidades extraordinarias para remover las bajas pasiones de una sociedad española enfrentada a muerte por mor de los antidemocráticos y criminales intereses de un jefe de gobierno que se aferra al poder desesperadamente mientras se tambalea como un boxeador grogui en la escena nacional.

De igual manera, tampoco se le pueden escatimar al malagueño habilidades para agitar la jaula; cierto es que con dinero a espuertas del contribuyente que debería gestionarse con sacrosanto esmero, para mover el braserillo zurdo y que desde esa fogata rindan pleitesía los deudos sanchistas.

Escrito lo anterior, tengo para mí que, con las actuales condiciones que informan toda la parrilla de RTVE, será muy difícil que las próximas elecciones generales (también en las desconexiones territoriales) impidan que dichos comicios se jueguen con una cierta ascética de neutralidad, limpieza e igualdad democrática entre lo que representa el sanchismo y la alternativa de poder. ¡Imposible! Bueno, Sánchez se ha movido bien en el ventajismo desde aquello de las urnas repletas de votos cuando lo del Comité Federal que, finalmente, le mandó a paseo.

¿Tiene algo de extraño que ante tales procederes (día sí, semana también), perpetrados por los acaudalados profesionales cooptados por Ferraz-Moncloa, haya otros profesionales sin dependencias orgánicas de la izquierda y la ultraizquierda que pidan abiertamente el cierre de RTVE? Esa posibilidad les pone de los nervios. Tranquilos, no llegará el agua al Júcar… Lo previsible es que el próximo presidente sea Feijóo, no Abascal. Con ello tienen garantizadas sus enormes soldadas.

La semana que agoniza ha sido pródiga en escándalos y en comparaciones en lo referido a RTVE y otros canales europeos sufragados por el contribuyente. El ejemplo propinado por la británica BBC (¡hay democracias y democracias!) al despedir a sus máximos responsables ante el error (¡válgame la Virgen de las Viñas si comparamos con las cosas que suceden en el Pirulí!) De haber producido un programa discutible y poco objetivo con el presidente Trump.

¿Se imaginan que algo parecido pudiera ocurrir en la actual RTVE? Si hubiera que aplicar ese método de las decapitaciones, la pantalla se iría a negro por la mañana, la tarde y la noche. Sucede que la BBC es un reducto de libertad y objetividad y RTVE es un predio ominoso de sectarismo. Si lo reconoce hasta uno de sus tertulianos permanentes, Pablo Iglesias, que se considera y se conduce (dando lecciones u hostias al que se tercie, mandando, vamos), cuando afirma que el pacto de la izquierda y la ultraizquierda para el control del ente público ha sido un éxito tan rutilante como histórico. Iglesias podrá ser lo que es, pero al menos va de frente y con orejeras. A cambio, es el tertuliano que más factura y al que dejan exponer sus tesis estalinistas de otro siglo fracasado.

Vuelvo a insistir. No comprendo cómo el PP no ha acudido ya a denunciar una situación insostenible desde el punto de vista democrático ante la Comisión Europea, el Europarlamento e, incluso, ante el TJEU. Si cree que el fichaje, bien regado, a favor de la productora LA COMETA, propiedad del bizcochable navarro Gerardo Iracheta, quien, en unión y/o al alimón con su empleada Rosa Díaz (SigmaDos), le exime de responsabilidad al otro lado del muro, está equivocado. Sí, ya sabemos que los mencionados también ponen el cazo en la ayusista Telemadrid, pero esa circunstancia no viene sino a acrecentar el problema, entre otras cosas, porque en Génova 13 cuentan ya con sus teléfonos correctos.

Visto lo comprobado y tal y como están las cosas, me atrevería a recomendar a Feijóo que no busque a su mirlo blanco por abruptos andurriales. JP es sabia garantía a la hora de zarandear la colmena. El PP no encontrará otro mejor.