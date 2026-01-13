«Es habitual que los temas y el tratamiento de los reportajes den como resultado un contenido sesgado, en el que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE. Mientras, se tratan de forma discreta o no se tratan aquellos temas que pueden poner en un aprieto al Ejecutivo y se redunda en los asuntos que puedan debilitar a la oposición».

Esta es una de las conclusiones del demoledor informe del Consejo de Informativos de RTVE sobre los programas Mañaneros y Malas Lenguas. Las informaciones que se emiten en los programas que presentan Javier Ruiz y Jesús Cintora «no se rigen por criterios periodísticos y por ello entran

incluso en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE», asegura el informe.

El Consejo de Informativos de RTVE, que se ha convertido prácticamente en la única oposición a la gestión de José Pablo López, presidente de la cadena pública, destaca también que «la emisión de noticias falsas, como por ejemplo acusar a un responsable de la UCO de querer atentar contra el Presidente del Gobierno, son incompatibles con programas que se anuncian como aquellos

que quieren acabar con los bulos».

La información es tan sesgada, según el informe, que golpea la credibilidad de los informativos de RTVE. «Estos programas y sus prácticas, hacen que la credibilidad de RTVE se vea alterada y que algunas fuentes y expertos no quieran colaborar con nuestros informativos», subraya el Consejo de Informativos.

El informe pone el foco en que estos programas son informativos, por lo que deberían ser realizados y producidos por personal de RTVE y no de productoras externas. Esto incumple el mandato marco de la cadena pública y, además, las productoras elegidas están dirigidas en ocasiones por directivos que han sido condenados por la justicia, en referencia a La Osa Producciones, responsable de Malas Lenguas.