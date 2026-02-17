Mueren cinco personas en un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona)

Cinco personas han muerto este lunes en un incendio en un bloque de pisos de la localidad barcelonesa de Manlleu, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

Otras cuatro personas han resultado heridas leves en el incendio, que se ha producido en un edificio de la calle Montseny de Manlleu.

El fuego se ha originado en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas y, por motivos que se desconocen, según los Bomberos, las personas que estaban dentro no han podido salir.