Más de la mitad de quienes habitaban las 36 viviendas del pavoroso incendio de Alicante eran okupas

Más de la mitad de quienes habitaban las viviendas afectadas por el pavoroso incendio de este lunes en la ciudad de Alicante eran okupas. Así lo han confirmado fuentes consultadas por OKDIARIO. Una versión que corrobora el hecho de que la Administración autonómica ha gestionado el realojo de todos los inquilinos que han podido ser identificados y que no podrían haberlo sido en caso de carecer de contrato de alquiler de esas mismas viviendas. En cifras absolutas, se han desalojado 36 viviendas, por lo que el número de viviendas okupadas, siguiendo ese cálculo, supera las 18.

El incendio de Alicante que ha helado la sangre de toda la ciudad se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes en viviendas de un tercer piso de la calle Pavía. Esa calle está ubicada en un barrio considerado periférico, el de José Antonio, ahora llamado de Miguel Hernández. Pero próximo también al centro comercial de la segunda capital de la Comunidad Valenciana.

Se trata de una zona en que no es extraño ver sillas en la calle con vecinos sentados sobre ellas en las aceras. Está en un lugar próximo a los juzgados. Y linda también con uno de los barrios históricos de Alicante, el de Benalúa. En apenas unos cientos de metros, el centro comercial de Alicante, con comercios y viviendas de construcción, en algunos casos muy recientes, da paso a bloques que sobreviven desde los años 50 del pasado siglo. El lugar, en función de la hora del día en que se atraviese, genera también inseguridad entre los viandantes.

El fuego ha sido devastador y en su extinción han trabajado una veintena de bomberos, de los que dos han resultado heridos. Además, hay cerca de una decena de intoxicados por humo. Y, entre esos intoxicados por humo, tanto inquilinos como policías nacionales que han colaborado en la evacuación del inmueble.

Tanto la Consellería de Vivienda como el Ayuntamiento de Alicante y Cruz Roja están trabajando a destajo para garantizar el realojo inminente de los perjudicados. Sin embargo, el propio incendio ha aflorado que varias de las personas que vivían en los bloques afectados, más de la mitad, eran, en realidad, okupas, alojados de modo irregular en pisos de esas edificaciones.

Esa circunstancia es la que ha dificultado la posibilidad de identificar a todos los afectados. Así, la Consellería ha garantizado el realojo inminente de aquellos que cuentan con contrato de las citadas viviendas. Pero es extremadamente complicado comprobar quiénes habitaban otros pisos dado que los okupaban irregularmente.

No obstante, según ha manifestado a pie de incendio el alcalde de Alicante, Luis Barcala, este lunes, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA por sus siglas en valenciano) iba a efectuar el realojo de los residentes que estaban «con su contrato de una forma totalmente regular». Y, de aquellos «que no estuvieran en una situación regular», será el Ayuntamiento de Alicante el que se hará cargo de su alojamiento, atención y manutención. Esos irregulares son los okupas, según han confirmado las fuentes antes citadas.