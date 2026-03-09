La madre de 29 años acusada de ahogar a su bebé en una playa de Canarias ha relatado ante el juez que la noche del pasado miércoles «sintió un impulso que la llevo a coger a la menor por la cara y tumbarla boca arriba en uno de los charcos que se forman con la marea».

Tras escuchar su testimonio y examinar los informes médicos que a priori descartan un trastorno mental, el titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional de la madre que ahogó a su bebé, acusada de un delito de asesinato con alevosía.

Los testigos que encontraron a la mujer vagando con su bebé ya fallecido en brazos, sí contaron a la Policía que la mujer les manifestó que desde hacía algún tiempo había tenido pensamientos relacionados con quitarse la vida, llegando incluso a pensar en la posibilidad de arrojarse desde un edificio, aunque afirmó que nunca había llegado a intentarlo. Igualmente, los forenses médicos que examinaron a la mujer destacaron la extraña indiferencia que mostraba cuando les relataba la muerte de la pequeña.

«La niña se me cayó al agua»

La mujer, de origen venezolano, había llegado a España hace seis meses junto a su bebé nacido en Colombia para reunirse con el padre de la niña, pero la pareja se separó de inmediato. Desde entonces, el hombre había observado en la madre comportamientos que le resultaban extraños, señalando que desde hacía algún tiempo manifestaba ideas incoherentes y expresiones relacionadas con que la perseguían, escuchaba voces o veía sombras.

El padre declaró ante los agentes que en la mañana del día 4 de marzo de 2026, sobre las 05:55 horas, había recibido una serie de mensajes de WhatsApp enviados por la investigada que le resultaron preocupantes, llenos de incoherencias y pensamientos que calificó como paranoides, motivo por el cual le había pedido que tuviera cuidado y protegiera a la niña.

También manifestó que más tarde, durante la tarde de ese mismo día, había recibido una videollamada en la que pudo ver a la investigada junto con la menor en una playa, sin poder precisar el lugar exacto. Según su relato, poco después, a las 22:46 horas, recibió una llamada telefónica de la propia investigada en la que ésta le comunicó que se encontraba en el Hospital Materno Infantil y que «la niña se me cayó al agua».

«Sentí el impulso de coger a la bebé»

La madre, ya ante el juez, contó que había pasado el día en el sur de la isla de Gran Canaria y al regresar a la capital se bajó del autobús en la playa de San Cristobal, en Las Palmas de Gran Canaria.

En su declaración, la madre acusada de ahogar a su bebé, relató que posteriormente se dirigió hacia una zona de rocas próxima al mar donde existían pequeños charcos de agua formados por la acumulación de agua marina.

En ese momento, según manifestó, «sintió un impulso que la llevó a coger a la menor por la cara y tumbarla boca arriba en uno de dichos charcos,

donde el agua le llegaba por debajo de las rodillas».

La madre de la bebé ahogada en Canarias indicó que no podía precisar el tiempo exacto durante el cual mantuvo a la menor en esa posición dentro del agua, señalando únicamente que fue durante un rato. Añadió que durante ese tiempo observó que la niña abría y cerraba los ojos.

Acto seguido, el magistrado le ha imputado a la madre un delito de asesinato con alevosía y ha decretado para la implicada el ingreso en prisión provisional.