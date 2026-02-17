La querella por agresión sexual presentada por una policía contra el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, y que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid, como ha revelado OKDIARIO en primicia, incluye «mensajes intimidatorios y culpabilizadores».

El relato de la parte querellante es el siguiente: «Ante la ausencia de respuesta telefónica, el querellado envió mensajes de WhatsApp de contenido manipulativo, minimizador de los hechos y culpabilizador hacia la víctima, utilizando expresiones como: «Estás gilipollas»; «Borrica». La subordinada también cuenta que para el presunto agresor «me he comportado como una gilipollas y como una borrica»; «me recrimina lo que le he hecho y manifestándome que él nunca me haría lo que le he hecho yo de dejarle tirado», señala el escrito.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía, nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «intentó mediante estos mensajes invertir los roles de agresor y víctima, presentándose a sí mismo como la parte perjudicada».

La víctima, por su parte, «indicó por WhatsApp que no quería hablar con él, expresando que ‘ha traspasado una línea roja’». En la querella se adjuntan los mensajes y el terminal está a disposición del juzgado para su transcripción y verificación.

La Plaza número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite la querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos de una subordinada funcionaria de la Policía Nacional contra el director adjunto operativo, José Ángel González Jiménez, el más alto cargo uniformado del cuerpo policial.

Según el auto de admisión de la querella al que ha tenido acceso OKDIARIO, el órgano judicial especializado en violencia sobre la mujer ha decidido abrir la investigación al apreciar delitos en la querella presentada por la víctima.

El juez ha citado a la víctima y al denunciado a declarar en Plaza Castilla el próximo 17 de marzo de 2026 al efecto de escuchar el relato de la víctima sobre los hechos denunciados.

Asimismo, la víctima se refiere así al comportamiento de su presunto agresor: «Metía los dedos en mi vagina y me llevaba la mano a su miembro erecto». La literalidad de la querella es la siguiente en otro pasaje de la misma, tal y como ha adelantado OKDIARIO: «El día 23 de abril de 2025, encontrándose la víctima prestando servicio activo ordinario en horario de tarde en la Comisaría Local de Coslada (Madrid), recibió a partir de las 14:15 horas múltiples llamadas telefónicas de José Ángel González Jiménez, requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria».

En un vehículo camuflado

«Ante la negativa inicial y reiterada -prosigue el escrito- de la víctima, quien alegó razones laborales obvias (encontrarse en servicio activo), el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente».

Además, la texto añade: «El querellado desplegó durante este tiempo una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban ‘a hablar sobre nosotros dos’».