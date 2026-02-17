Parece de Turquía pero el origen del hummus de Mercadona está en un pueblo de Cataluña y éste es su fabricante

El hummus se ha convertido en uno de los platos que forman parte de la rutina de compra de mucha gente. Aunque durante años fue un producto casi desconocido, hoy aparece en la mesa como si llevara toda la vida entre nosotros. En Mercadona, por ejemplo, la tarrina de hummus de Hacendado es una de las que más se repite en carros y neveras, un básico para quien busca algo rápido para picar o acompañar verduras.

Lo curioso es que, pese a esa presencia tan familiar, muchos siguen creyendo que este puré de garbanzos llega directamente de países lejanos. Su nombre y su origen tradicional invitan a pensar en Turquía, Grecia o cualquier punto del Mediterráneo oriental. Pero lo cierto es que se fabrica mucho más cerca de lo que uno se imagina. En concreto, se elabora en Cataluña y en Rubí, un municipio situado a pocos minutos de Barcelona. Allí se encuentra la empresa responsable de su producción, una compañía que lleva décadas dedicada a este tipo de alimentos. Se trata de Rensika, un fabricante especializado en dips mediterráneos que ha logrado convertirse en uno de los referentes del sector. Y desde sus instalaciones salen cada día miles de tarrinas que terminan en supermercados de toda España, incluido Mercadona.

La empresa catalana detrás del hummus de Mercadona

El hummus se ha convertido en uno de los productos más habituales en Mercadona. Está en la nevera junto a otros preparados refrigerados y muchos lo compran sin pensar demasiado en su origen. Por su nombre y su sabor, lo normal es imaginar que llega desde países como Turquía o Grecia, donde este puré de garbanzos forma parte de la cocina tradicional desde hace siglos. Pero la realidad es otra. El hummus de Mercadona no se fabrica fuera de España ni recorre miles de kilómetros. Se produce en Cataluña, concretamente en Rubí, una localidad situada en la provincia de Barcelona con una importante actividad industrial.

Allí tiene su sede Rensika, la empresa encargada de elaborar este producto. Desde sus instalaciones salen cada día miles de tarrinas que terminan en los lineales de supermercados de todo el país. Es un fabricante poco conocido para el consumidor, pero con una presencia muy consolidada dentro del sector alimentario.

Experiencia desde la década de los 90

Rensika empezó a trabajar en este tipo de productos en 1990, cuando el hummus apenas sonaba en España y costaba encontrarlo incluso en las grandes cadenas. Era un mercado muy pequeño, pero la compañía apostó por él antes de que despegara.

Con los años, el consumo fue creciendo y la empresa necesitó más espacio. En 2017 se instaló en una planta mucho mayor, en Rubí, preparada para producir a gran escala y garantizar un ritmo estable de fabricación. Desde allí salen hoy las tarrinas que terminan en los lineales de Mercadona y en otros supermercados del país.

Los productos que Rensika fabrica para Mercadona

Entre los productos más conocidos que elabora esta empresa catalana se encuentran varias referencias que se venden en Mercadona, aunque eso sí, bajo la marca Hacendado. Son opciones muy populares por su precio asequible y su facilidad para consumir en cualquier momento.

Estos son algunos de los principales:

Hummus de garbanzos Hacendado receta clásica

Tarrina de 240 gramos

Precio aproximado: 1,15 euros

Tarrina de 240 gramos Precio aproximado: 1,15 euros Hummus de garbanzos Hacendado con pimiento del piquillo asado

Tarrina de 240 gramos

Precio aproximado: 1,45 euros

Tarrina de 240 gramos Precio aproximado: 1,45 euros Tsatsiki Hacendado

Tarrina de 220 gramos

Precio aproximado: 1,90 euros

Una empresa pionera en introducir estos productos en España

Cuando Rensika empezó su actividad, este tipo de elaboraciones apenas tenían presencia en el mercado nacional. Con el tiempo, la empresa se convirtió en uno de los fabricantes que ayudaron a popularizar estos sabores entre los consumidores españoles. Su crecimiento ha estado ligado a la evolución de los hábitos alimentarios. Cada vez más personas buscan productos de origen vegetal, con ingredientes sencillos y fáciles de integrar en la dieta diaria. El hummus, elaborado principalmente con garbanzos, aceite y limón, encaja perfectamente en esta tendencia.

La empresa ha mantenido desde sus inicios una apuesta clara por la innovación. Esto se traduce en el desarrollo de nuevas recetas y formatos adaptados a distintas formas de consumo.

Mucho más que el hummus clásico: todos los productos que elabora

Aunque el hummus clásico es su producto más conocido, el catálogo de Rensika es mucho más amplio. La empresa produce diferentes variedades y otros dips inspirados en la cocina mediterránea.

Entre ellos destacan:

Hummus clásico en varios formatos

en varios formatos Hummus de remolacha

Hummus ecológico

Hummus con aguacate

Hummus con aceitunas Kalamata

Babaganoush, elaborado con berenjena asada

elaborado con berenjena asada Tsatsiki, a base de yogur y pepino

a base de yogur y pepino Falafel, las conocidas bolitas de garbanzo

También han desarrollado formatos pensados para consumir fuera de casa, como envases individuales con pan de pita incluidos. Muchos de estos productos están dirigidos a consumidores que siguen dietas vegetarianas o veganas, un segmento que ha crecido de forma notable en los últimos años.