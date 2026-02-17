Giro inaudito en el tiempo: la AEMET pide que nos preparemos a partir de ésta semana

La AEMET pide que nos preparemos a partir de esta semana, está muy pendientes de un tiempo que puede cambiar por momentos. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que parece que nos depara más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es momento de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada fenómeno se suma a una larga de lista de peculiaridades.

El tiempo en España desde hace unas semanas está marcado por un importante tren de borrascas que no para de llegar y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. Lo que puede pasar en estos días es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar marcando estas jornadas que estarán a merced de determinados cambios de tendencia. Es hora de conocer el tiempo a partir de una semana que para muchos puede acabar siendo la antesala de algo más intenso en estos próximos días.

El tiempo da un giro inaudito

Lo que nos espera en estos días es un importante giro inaudito que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará una novedad destacada en estas próximas jornadas.

Estaremos pendientes de unos cambios que pueden convertirse en esta situación que destacará después de unas lluvias que han acabado siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden convertirse en un riesgo para muchos.

Después de las tormentas de estos días, de las nevadas abundantes y del viento, se espera un aumento de las temperaturas que podría alejarnos de lo que realmente esperaríamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle acabará marcando unos días en los que el tiempo se convierte en un problema para muchos.

Este giro inaudito podría acabar siendo la antesala de algo más, con una mirada puesta a una serie de cambios que nos van acercando a una primavera que está a la vuelta de la esquina y llegará con algunas novedades.

Pide que nos preparemos la AEMET a partir de esta semana

Los primeros días de esta semana han estado siendo una realidad con una calma relativa, pero cuidado, lo peor podría estar a punto de llegar. Nos enfrentamos a un giro importante de guion que podría acabar siendo un problema para muchos en estas jornadas de cambios.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé el paso de un frente en la Península que, de oeste a este, tenderá a dejar cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con un predominio de los poco nubosos o con intervalos de nubes altas en los tercios este y sureste, así como en Baleares durante la mayor parte del día. Se esperan precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico, pudiendo acabar afectando a otras regiones a excepción de Alborán y extremo oriental. Se prevén más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia. Asimismo, podrá darse alguna tormenta ocasional en regiones del norte peninsular. Nevará en montañas del noroeste a una cota de 1200-1500 metros y en el resto del extremo norte a una cota de 1500/1900m. Cielos poco nubosos o despejados en Canarias. Probables nieblas matinales en regiones de la mitad sur de la vertiente atlántica, así como en montañas de la norte, interiores de Galicia y nordeste de Cataluña. Brumas frontales en el noroeste peninsular. Posibles restos de calima ligera en Canarias. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas que aumentarán en el Cantábrico oriental, Pirineo y nordeste de Cataluña. Heladas localmente débiles en el Pirineo».

Siguiendo con la misma explicación: «Predominará viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general flojo en interiores del tercio nordeste peninsular y con intensidad de fuerte en litorales del extremo noroeste y Alborán. Se esperan rachas muy fuertes en el alto Ebro y amplias zonas del tercio norte, también a partir de la tarde en interiores del este peninsular y Pirineos y posibles en Alborán. En Canarias alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas». Las alertas seguirán activadas: «Precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes o persistentes en Galicia. Rachas muy fuertes en el tercio norte peninsular que se extenderán a zonas altas del extremo este a partir de la tarde».