Hoy, 17 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo variable. En la mitad norte, se esperan nubes y precipitaciones, mientras que en el sur predominarán los cielos despejados. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará con fuerza. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo gris con chubascos y sol al atardecer

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, cubierto por un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos. Con una probabilidad notable de lluvia, especialmente hasta el mediodía, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilan entre los 9 y los 11 grados, mientras que la humedad se siente bastante alta, creando un ambiente algo pesado. El viento soplará suavemente desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, pero sin ser demasiado intrusivo.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro a la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados, brindando un momento agradable antes de que caiga la noche. Con la puesta del sol a las 18:39, disfrutaremos de unas horas de luz que invitan a pasear, aunque la probabilidad de lluvia se disipa, dejando un cielo más despejado y fresco. La sensación térmica, más cálida que los grados marcados, nos recordará que, a pesar de la inestabilidad matutina, el día tiene su encanto.

Calatayud: nubes grises y chubascos matutinos

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 11 grados y la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere un inicio de jornada marcado por chubascos intensos y un viento que sopla con fuerza, alcanzando los 30 km/h.

A medida que avanza el día, el cielo se despejará, dejando atrás la lluvia matutina y dando paso a una tarde más tranquila, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica puede descender hasta los 7 grados y la humedad se mantendrá alta, lo que puede resultar incómodo. Es recomendable llevar paraguas por la mañana y no olvidar una bufanda para la tarde.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la tarde promete ser más tranquila y con temperaturas agradables. Aprovechar el tiempo para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de pasar el día.