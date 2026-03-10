Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET advierte de cambios climáticos hoy

Cielos muy nubosos cubrirán hoy, 10 de marzo de 2026, buena parte de Andalucía, trayendo consigo chubascos dispersos que serán más intensos en el interior oriental. Se prevén tormentas ocasionales, algunas de las cuales podrían ir acompañadas de granizo en el litoral mediterráneo occidental. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas en el interior y se registrarán heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados en el interior y de componente oeste en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de marzo

Cielo inestable con sol a la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. Con una probabilidad notable de lluvia durante la mañana, es posible que algunos chubascos se cuelen entre las nubes que cubren el firmamento. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados y aunque el viento soplará suave, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h, la sensación térmica se mantendrá fresca, especialmente al amanecer.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, ofreciendo un respiro a la humedad que, en su punto máximo, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. La tarde se presentará más despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, permitiendo disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 19:26. Así, Sevilla se prepara para un día de contrastes, donde la naturaleza nos recordará su capricho.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 7 grados, mientras el viento sopla del noreste a 10 km/h, creando una sensación térmica aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando el 95% antes del mediodía, lo que sugiere un panorama de lluvias intensas.

Por la tarde, el cielo se tornará más despejado, pero no se debe bajar la guardia, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 40%. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados y la humedad alcanzará niveles altos, lo que puede resultar incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 30 km/h.

En Huelva, cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 15 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el tiempo para dar un paseo por el parque o disfrutar de una terraza puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Ambiente nublado y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas. El cielo estará cubierto y la temperatura mínima rondará los 10°C, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 6°C. A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye al 30% y el cielo se despejará un poco, aunque aún se prevén nubes. La temperatura máxima alcanzará los 15°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 16°C. Con la salida del sol a las 07:43 y su puesta a las 19:27, Cádiz disfrutará de más de 11 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo, siempre que el tiempo lo permita.

Jaén: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente por la tarde, donde se espera un ambiente más inestable y temperaturas que alcanzarán un máximo de 9 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde-noche podría ser especialmente fría y húmeda.

Cielo cubierto y chubascos frecuentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia el mediodía, elevando la humedad al 85%. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento del norte, que soplará a 20 km/h.

Con la llegada de la tarde-noche, las precipitaciones se tornarán más frecuentes, por lo que es recomendable llevar paraguas si se tiene previsto salir. La temperatura descenderá a 9 grados y aunque la humedad mínima será del 50%, la sensación térmica podría llegar a ser de 7 grados.

Granada: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde y noche, donde las temperaturas apenas alcanzarán los 9 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento del sur soplará suavemente, pero la sensación térmica puede ser más fría.

Almería: chubascos matutinos y tarde despejada

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10°C y una humedad relativa que alcanza el 90%. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían acompañar el día, aunque la tarde promete un respiro con cielos más despejados y temperaturas que ascenderán hasta los 16°C.

Con el viento soplando suavemente desde el este a 5 km/h, es recomendable llevar un paraguas por si acaso, especialmente durante la mañana. La noche se presentará más tranquila, con temperaturas que descenderán a 10°C, así que no olvides abrigarte al salir a disfrutar del atardecer que se asomará a las 19:12.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET