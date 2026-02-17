Hoy, 17 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se verá envuelta en un manto de nubes y lluvias que, aunque débiles a moderadas, pueden ser persistentes en el norte durante la madrugada. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso, especialmente en Álava. El viento será flojo, con intervalos moderados en el sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias con ambiente fresco

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con una probabilidad de precipitaciones que no deja lugar a dudas, es mejor llevar paraguas si se planea salir. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados y aunque la sensación térmica se mantendrá en niveles similares, la humedad en el ambiente hará que se sienta un poco más pesado.

Ya por la tarde, el panorama no mejorará mucho, ya que las nubes seguirán dominando el horizonte. La probabilidad de chubascos se mantiene, aunque con un leve respiro en comparación con la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados y la luz del día se irá desvaneciendo lentamente, con el sol ocultándose a las 18:44. Así que, si se tiene la suerte de disfrutar de un momento al aire libre, será mejor hacerlo antes de que la noche traiga consigo un ambiente más fresco y cargado.

Nubes grises y lluvia inminente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, donde las temperaturas rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían hacer su aparición antes del mediodía, acompañadas de un viento que, aunque suave por ahora, podría intensificarse.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 16 grados y mínimas que se sentirán como 9. La humedad, que puede llegar al 100%, sumará incomodidad a la jornada. Con un 50% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, es recomendable salir preparado: mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar el fresco que se avecina.

Guecho: cielo nublado y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la madrugada y hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 15 grados y la sensación térmica podría llegar a ser de 10 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más frío. La humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que generará una sensación de pesadez en el aire.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 35% en la tarde-noche, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán estables, con un máximo de 15 grados y un mínimo de 10. Con la salida del sol a las 08:07 y su puesta a las 18:45, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el viento será casi imperceptible, lo que contribuirá a un día fresco y húmedo.

Santurce: cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se esperan vientos significativos que alteren la tranquilidad del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será propicio para las rutinas diarias. Aprovecha la jornada y disfruta de un café en una terraza, mientras el tiempo se mantiene amable.

Cielos cubiertos y alta probabilidad de lluvia en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 16 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente por la mañana, lo que sugiere que es mejor llevar un paraguas a mano. Por la tarde, aunque las lluvias disminuirán un poco, se recomienda vestirse con ropa adecuada para el fresco y estar preparados para posibles chubascos.

