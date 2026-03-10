Atlético-Tottenham: sin descuidos ante el lobo con piel de cordero de la Champions

El Atlético todavía andará de resaca de Liga cuando tenga que vestirse con el traje de la Champions. Poco más de 72 horas entre el partido de la Real Sociedad y el duelo contra el Tottenham. No es novedad, los rojiblancos llevan así prácticamente desde que empezó el año… Y lo que les queda. Aunque no por repetitivo deja de ser noticia. Los de Simeone inician este martes ante el Tottenham un maratón de partidos que les llevará a recibir al Getafe, visitar al Real Madrid, verse de nuevo con el Barcelona, viajar al Sevilla y la final de Copa. Todo en poco más de un mes. El Tourmalet del Atlético empieza con el Tottenham.

Cinco derrotas encadena el Tottenham antes de su visita este martes en la Liga de Campeones al Atlético, que evalúa su ambición, se mide a sí mismo y comprueba su apariencia de favorito en el inicio de la eliminatoria en el Metropolitano. Será con Antoine Griezmann y Julián Álvarez al ataque frente a la reaparición en el club inglés del deseado Cristian Cuti Romero y el reencuentro con Conor Gallagher. Es una presión añadida para el equipo rojiblanco, que debe ganar para ir con las mejores garantías posibles a Londres.

También porque los condicionantes del encuentro alimentan la sensación de que todo lo que no sea un triunfo sería una decepción. La Champions, tan cruel en el pasado, es excitante para el seguidor rojiblanco. Un título aún imposible, tan extenuante para el Atlético y los suyos. Desde 2017 no alcanza las semifinales de esta competición tan esquiva. Es su enésimo intento, también lejos del foco de los candidatos más firmes.

Dentro de la dosificación de esfuerzos de la plantilla por parte de Simeone, ante el duodécimo partido en menos de mes y medio, el técnico dio descanso ante la Real Sociedad a Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena y Johnny Cardoso, a los que se espera en el once titular, como a Jan Oblak, David Hancko y Giuliano Simeone. La incógnita es Pablo Barrios, ya listo de una lesión muscular, pero tras un mes fuera de la competición.

Su presencia directamente en el once es la duda, con el condicionante de tanto tiempo inactivo en la competición. Es una pieza fundamental en el medio de un Atlético que se enfrenta a un Tottenham de dos caras. Polvorín en Liga y hueso en Champions. Afronta el duelo europeo mientras está inmerso en la lucha por alejarse de la zona de descenso en la Premier League y sufre una plaga de lesiones. Paradójicamente, sí ha firmado una sólida fase liguera en la Champions. El Atlético no quiere descuidos con el Tottenham.

Alineaciones probables de Atlético y Tottenham