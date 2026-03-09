Le Normand cierra filas con Simeone desde el ostracismo: «Mi caso lo está gestionando bien»

Robin le Normand era uno de esos jugadores que se daban por hechos en cada alineación de Simeone. Su nombre siempre estaba ahí. Así había ocurrido durante el inicio de la temporada hasta que un choque durante el partido contra el Union Saint-Gilloise le llevó durante meses a la enfermería. Cuando volvió, la situación era otra. Pubill y Hancko habían emergido y a ver quién les sentaba. Este martes, contra el Tottenham, no parece que vaya a cambiar su actual hoja de ruta.

De los últimos diez partidos, únicamente ha completado y sido titular en uno, el trámite ante el Oviedo. Le Normand mira por el colectivo antes que lo individual, pero el Mundial está a la vuelta de la esquina y necesita minutos. «La clave es el grupo. Lo estamos demostrando. Todos hemos trabajado lo suficientemente bien en los entrenamientos y, cuando nos ha tocado, hemos demostrado que podemos aportar. El grupo viene bien, Simeone lo gestiona bien en mi caso. Muy contentos y a seguir», analizó.

El Atlético recibe a un equipo, el de Tudor, tocado en la Premier -bordeando el descenso- y vigoroso en Champions —acabaron cuartos la Fase Liga. La dicotomía es lo que utiliza Le Normand para esquivar el cartel de favorito. «Ahí hemos llegado todos. No hay favoritos. Todo el mundo está compitiendo bien. Va a ser un partido muy duro porque estamos ya en los últimos 16 mejores equipos de Champions», aseguró el central.

El Atlético volverá a jugar con menos descanso que su rival, su día a día en lo que va de 2026. «El calendario y las horas siempre se pueden cuidar, pero no depende de nosotros. Nosotros lo que tenemos bajo nuestro control es la recuperación y estar centrados en el equipo para estar preparados en todos los partidos. Estoy tranquilo. Es una temporada larga, con muchos partidos, pero tenemos un grupo muy completo. Me siento tranquilo», dijo Le Normand.

El central puso en valor el papel del grupo de cara al duelo continental. «La clave es el grupo. Al que le toca demuestra porque ha trabajado lo suficientemente bien. El grupo está muy bien por cómo lo gestiona Simeone. Estamos muy contentos y a seguir. Tenemos que hacer muchas cosas bien. Hay mucha calidad. Deberemos hacer un partido muy completo a nivel defensivo. La clave está en las áreas», finalizó Le Normand.