Simeone se quita el cartel de favorito ante el Tottenham: «Fueron cuartos en la Fase Liga de Champions»

El Atlético todavía andará de resaca de Liga cuando tenga que vestirse con el traje de la Champions. Poco más de 72 horas entre el partido de la Real Sociedad y el duelo contra el Tottenham. No es novedad, los rojiblancos llevan así prácticamente desde que empezó el año… Y lo que les queda. Aunque no por repetitivo deja de ser noticia. Los de Simeone inician este martes un maratón de partidos ante Tottenham, recibir al Getafe, visitar al Real Madrid, verse de nuevo con el Barcelona, viajar al Sevilla y la final de Copa. Todo en poco más de un mes.

«No nos detenemos a pensar en el calendario. Lo importante es trabajar y gestionar lo mejor que podamos. Es bueno que podamos seguir jugando en todas las competencias. Habla muy bien de todo el equipo. Emocionalmente intentamos gestionar de la mejor manera, dando posibilidad de tener un día libre y que desconecten un poco, aunque no hay mucho tiempo para ello. También estar con las personas que uno quiere, que con el poco tiempo que tenemos es lo que necesitamos», dijo Simeone.

Los de Simeone reciben a un equipo, el de Tudor, tocado en la Premier -bordeando el descenso- y vigoroso en Champions -acabaron cuartos la Fase Liga-. La dicotomía es lo que utiliza Simeone para esquivar el cartel de favorito que tan poco le gusta. «No sé a qué está relacionado que seamos favoritos, ellos entraron cuartos, en realidad no somos favoritos. Depende de cómo se vea. Cuando un equipo entra al campo, se olvida del momento en el que convive. No conozco un futbolista que piense en qué posición está cuando juega, simplemente quiere ganar el partido que tiene por delante», agregó el Cholo.

Es el Tottenham un equipo poco amigo de juntar sus líneas y cerrarse atrás. Los Spurs carecen de esa idea de juego en favor de una filosofía ofensiva. También poseen un perfil de jugador más cerca de lo segundo que lo primero. «No sabemos cómo jugará el Tottenham. Sí conozco al entrenador. En los equipos en los que ha estado ha tenido un pensamiento ofensivo. Veremos mañana. Uno imagina muchas situaciones, pero los futbolistas pueden cambiarlo en el terreno de juego», dijo Simeone.

Los ingleses, con el ex rojiblanco Gallagher en la plantilla, están acostumbrados a partidos físicos. «Tienen un ritmo superior, no sé relacionado a qué, no logro interpretarlo, pero sí. Tal vez los árbitros, que no paran tanto el juego y es ida y vuelta. Pero el ritmo es superior al que se juega en el resto de Ligas. Es el campeonato con más ritmo de juego. Gallagher es un chico muy trabajador y que llegando de segunda línea es muy peligroso. Puede jugar en varios lugares por el trabajo colectivo que da. «Tenemos muy buen recuerdo suyo en el Atlético», zanjó Simeone.