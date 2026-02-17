Un tren se queda detenido en Adamuz el día de la reapertura por una pieza suelta en la catenaria

Un tren ha quedado detenido en Adamuz (Córdoba) durante 12 minutos el día de la reapertura de la línea de alta velocidad por una pieza suelta de la catenaria. Los hechos han ocurrido en el mismo punto en el que tuvo lugar el trágico accidente que dejó 47 muertos el 18 de enero.

El tren, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla con unos 320 viajeros a bordo, ha tenido que realizar una parada técnica tras detectar una incidencia en las instalaciones, en concreto, una pieza suelta en el brazo de la catenaria.

Esta incidencia afectaba a la infraestructura eléctrica aérea, la encargada de suministrar energía al tren, pero no se ha producido daño estructural ni se ha visto comprometida la seguridad.

Así lo ha publicado El Confidencial, que citando a fuentes de Adif, ha informado de que la pieza podría proceder de instalaciones anteriores y no tendría nada que ver con la renovación que se llevó a cabo tras el accidente.

La parada ha durado unos 12 minutos y no ha afectado de manera significativa al resto de circulaciones de la línea. Una vez los operarios han verificado que no había una incidencia operativa, el tren ha reanudado su marcha y ha completado su recorrido sin contratiempos.

Los hechos han ocurrido el mismo día en el que se ha reabierto la línea de alta velocidad que cubre Madrid-Sevilla.

Noticia en ampliación