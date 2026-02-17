Adif gasta 3,4 millones en una asesoría para prevenir ciberataques un mes después de la tragedia de Adamuz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 3,4 millones de euros a través del operador ferroviario Adif a contratar los servicios de una asesoría para prevenir ciberataques. Una adjudicación que se ha producido casi un mes después de las tragedias de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

En concreto, el expediente -consultado por OKDIARIO- lleva por objeto la prestación de un «servicio especializado en gobierno, riesgo y cumplimiento de seguridad de la información para Adif y Adif-AV».

Según consta en el pliego de contratación, el operador ferroviario ha otorgado este contrato a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL -una de las dos empresas candidatas- por un importe total de 3.438.974,88 euros (impuestos incluidos) y con un plazo de ejecución de 38 meses. Esta consultora presentó la oferta con «mejor relación calidad-precio». El acuerdo de adjudicación tiene fecha del pasado 12 de febrero, con firma del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

Adif y Adif Alta Velocidad (AV) gestionan el Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) de la seguridad de la información a través de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) integral, cuyo objetivo es proteger las redes de comunicaciones y sistemas que soportan sus actividades ferroviarias, garantizando «la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información», señala el operador.

Cabe reseñar que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros del 10 de diciembre de 2021 la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 que se configura como la hoja de ruta que guía las actuaciones del Ministerio de Transportes en esta materia.

Uno de los pilares de esta estrategia es la seguridad, esencial en los desplazamientos, «garantizando una mayor protección de personas y bienes, y mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad», afirma Adif. Este plan también engloba «la seguridad de las infraestructuras, seguridad operacional, seguridad en casos de emergencia y crisis, seguridad contra los actos de interferencia voluntaria y/o ataques deliberados al sistema ferroviario y ciberseguridad».

Desde el Gobierno advierten que «con la evolución y desarrollo de los sistemas de información se ha producido un progresivo aumento de su complejidad, volumen e importancia en la Organización, y las amenazas que les afectan han evolucionado de igual modo y con la misma intensidad».

«Una hipótesis»

El pasado 26 de enero, el ministro de Transportes y Movilidad, el socialista Óscar Puente, no descartó la «hipótesis de un ciberataque» en Rodalies en Cataluña tras verse interrumpido el servicio en dos ocasiones debido a una incidencia en la Estación de Francia. «Un ciberataque es una hipótesis, pero no sabemos qué ha sucedido. Se han producido dos caídas en poco tiempo”, declaró en TVE. Aunque inicialmente se investigó esta causa, Puente terminó admitiendo que el origen exacto era desconocido.

Sobre la muerte de un maquinista en Gélida el 20 de enero de 2026, los investigadores apuntaron a la caída de un muro sobre la vía del tren provocada por el temporal como las causas de este accidente.

En cuanto al siniestro de Adamuz del pasado 18 de enero, que causó la muerte de 46 personas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en rueda de prensa en Moncloa dos días después que «todas las hipótesis están abiertas» respecto a las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), aunque descartó la posibilidad de un sabotaje. Marlaska manifestó que las pesquisas se habían orientado desde el inicio a «cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario». Un mes después del siniestro, Adif da por reparada la vía mientras sigue la investigación sobre lo ocurrido.