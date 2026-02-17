Casi un mes después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde murieron 47 personas, los operadores Renfe e Iryo retomarán este martes sus servicios entre Madrid y Sevilla. Además, el viaje inaugural entre Madrid y Sevilla de la italiana Iryo ha contado con la presencia del consejero delegado y varios miembros del equipo directivo, quienes acompañan a pasajeros y tripulación durante el trayecto.

En concreto, Renfe restablece desde el martes el servicio desde Madrid a Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería, que recuperan sus circulaciones habituales.

No obstante, la compañía señala que en la ruta Madrid-Huelva el primer servicio se realizará en tren, salvo el tramo entre Córdoba y Huelva, que se cubrirá con un dispositivo especial de transporte por carretera.

En cuanto a la conexión Madrid-Málaga, ésta «no recuperará su operativa normal» hasta «inicios de marzo» debido a la «demora en los trabajos de Adif». Por ello, desde este miércoles, Renfe pondrá en marcha un plan alternativo que contempla «un traslado por carretera entre Antequera y Málaga» con el objetivo de «paliar las molestias causadas por el corte en la línea» tras el derrumbe de un muro de contención.

Por último, la empresa recuerda que todos los pasajeros afectados por la suspensión del servicio entre Madrid y Andalucía en los últimos días han tenido la posibilidad de modificar su billete o solicitar la devolución del importe «sin coste adicional».

Iryo también retoma sus viajes

Coincidiendo con la reapertura anunciada por Adif, Iryo también reiniciará este martes los viajes en la línea Madrid-Sevilla.

En concreto, la empresa operará «14 circulaciones diarias» repartidos en siete trayectos de ida y siete de regreso.

La planificación contempla además los «servicios transversales Barcelona-Sevilla, con un total de cuatro circulaciones diarias: dos en cada sentido.

La compañía ferroviaria ha informado de que los «horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta, así como en la página web».