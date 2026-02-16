Vox reclama que las plazas de toros más antiguas de Andalucía sean declaradas Bien de Interés Cultural

Vox prepara una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que la Junta inicie los trámites de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de las plazas de toros más antiguas de Jaén, Cádiz, Córdoba, Almería y Granada. La iniciativa busca que estos cosos entren en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como paso previo a su conservación integral.

Según Vox, se trata de recintos que en muchos casos datan de los siglos XVIII y XIX y que poseen un «valor histórico, arquitectónico, etnográfico y social de primera magnitud». En este sentido, la formación recuerda que el patrimonio taurino ya cuenta con plazas protegidas como BIC en Andalucía, entre ellas la Real Maestranza de Ronda (la más antigua de Málaga), la Real Maestranza de Sevilla (la más antigua de su provincia) o la plaza de Campofrío, la más antigua de Huelva.

Sin embargo, Vox sostiene que algunas de las plazas más emblemáticas de Jaén, Cádiz, Córdoba, Almería y Granada no cuentan con esa figura jurídica de protección pese a su antigüedad y simbolismo. A su juicio, esta situación «deja desprotegido un importante conjunto del patrimonio cultural andaluz» y priva a esos municipios de ventajas asociadas a la declaración BIC, como ayudas para conservación, aumento del atractivo turístico o la posibilidad de acceder a fondos europeos y estatales.

La proposición identifica de forma concreta los cosos para los que solicita la declaración BIC: la plaza de toros de Segura de la Sierra (Jaén), del siglo XVIII; la de Villaluenga del Rosario (Cádiz), del siglo XVIII; la de Cabra (Córdoba), del siglo XIX; la de Vera (Almería), del siglo XIX; y la de Baza (Granada), de principios del siglo XX.

En la exposición de motivos, Vox defiende que la tauromaquia no es «simplemente un espectáculo o una práctica circunscrita a un grupo social o geográfico concreto», sino una expresión cultural con más de cinco siglos de presencia e influencia en ámbitos como la literatura, la pintura, la música y la arquitectura. La formación añade que «constituye no solo una seña de identidad del patrimonio inmaterial de España, sino también una fuente relevante de riqueza económica, cohesión social y conservación ambiental».

Además del reconocimiento como BIC, Vox insta a la Junta a «incorporar de forma activa y prioritaria estas plazas de toros históricas» en campañas institucionales de promoción turística a nivel regional, nacional e internacional. También plantea que estos recintos se entiendan como elementos de interés turístico-cultural equiparables a monumentos, castillos, iglesias o museos.

Por último, la iniciativa solicita diseñar e implantar un Plan andaluz de Conservación y Puesta en Valor de Plazas Taurinas Históricas, con medidas de financiación, recuperación arquitectónica, digitalización documental, señalización turística y promoción educativa de aquellas plazas con relevancia patrimonial acreditada.