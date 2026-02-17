Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 16 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo han pasado tres meses desde que Evren se marchó y Bahar está profundamente centrada en cumplir sus sueños. Hasta tal punto que se ha animado a montar su propia clínica. Es más que evidente que, en lo profesional, está en uno de los mejores momentos de su vida.

Lejos de que todo quede ahí, hemos observado cómo Aziz y Maral están cada vez más distanciados, dadas las circunstancias. Es por eso que la familia de él confía en que su matrimonio acabe, de una vez por todas. Es un hecho que no pueden seguir viviendo juntos, después de todo lo vivido. Por si fuera poco, Çagla y Harun parece que han conseguido consolidar su relación. Hasta tal punto que disfrutan muchísimo trabajando juntos en el hospital. ¡Son más felices que nunca!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 17 de febrero?

De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Harun no duda un solo segundo en llamar a todo su equipo para trabajar juntos en un nuevo caso. ¿En qué consiste, exactamente? Deben operar a dos chicas siamesas a la mayor brevedad posible, puesto que su vida corre peligro si siguen unidas.

Por si fuera poco, Bahar descubre que Evren está en la ciudad después de varios meses alejado. Como es de esperar, no puede evitar ponerse muy nerviosa. Eso sí, a pesar de que cree firmemente que nunca llegó a irse a África, lo cierto es que no quiere hacer absolutamente nada para comprobarlo.

Lejos de que todo quede ahí, Çagla no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión para lanzar un importantísimo consejo a su amiga. ¿En qué consiste, exactamente? En que le busque para salir de dudas de una vez por todas. ¿Le hará caso, a pesar de las consecuencias? No te pierdas la nueva entrega de Renacer, esta noche tras la emisión de En tierra lejana, en Antena 3.