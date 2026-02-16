Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado martes 10 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Evren está cada vez más convencido de que lo suyo con Bahar no tiene solución, ni mucho menos. Es más, considera que se tiene que marchar cuanto antes. Lejos de que todo quede ahí, ha optado por escribir una carta de despedida para ella. Es más, no duda en pedir a Harun que se la entregue cuando ya esté en el avión.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Rengin, por fin, recibe el alta, por lo que puede marcharse a casa junto a su hija Parla. Por si fuera poco, Bahar no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dirigirse a Evren. De esta forma tan concreta, le hace saber que le quiere de verdad y le suplica que no se vaya, bajo ningún concepto. Ella, al contrario de él, sigue creyendo que su relación sentimental es posible. ¿Hará que el doctor cambie de parecer?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, martes 17 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción van a ser testigos de cómo han pasado nada más y nada menos que tres meses desde que Evren se marchó y decidió poner tierra de por medio. Así pues, observamos cómo Bahar está aún más centrada en cumplir sus sueños, por lo que ha decidido montar su propia clínica.

Por si fuera poco, Aziz y Maral están cada vez más distanciados. Es por eso que la familia del joven confía en que más pronto que tarde el matrimonio termine de una vez por todas. Además, Çagla y Harun parecen haber consolidado su relación, hasta tal punto que han comenzado a disfrutar muchísimo de trabajar juntos en el hospital. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, tras la emisión del capítulo de En tierra lejana, en Antena 3.