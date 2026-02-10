No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Hasta tal punto que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 9 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Aziz aparece en casa junto a Maral y hace saber a todos que se ha casado. Como es de esperar, Umay enloquece por completo al conocer la noticia, mientras que Seren no duda en darles la enhorabuena. Eso sí, como era de esperar, Bahar no es capaz de salir de su asombro.

Lejos de que todo quede ahí, Seren cree firmemente que Bahar debe aceptar el matrimonio de Aziz y acoger a la pareja, puesto que, de no hacerlo, se arriesgaría a perder a su hijo para siempre. Evren toma la firme decisión de marcharse a África para ayudar a la gente, trabajando allí como médico. Y todo porque está absolutamente convencido de que su relación con Bahar está perdida. Ella, por su parte, considera que es un auténtico cobarde por querer irse tan lejos. Harun da el importantísimo paso de invitar a cenar a Çagla y, en mitad del restaurante, se arma de valor para pedirle salir.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 10 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Evren está absolutamente convencido de que lo suyo con Bahar no tiene solución, ni mucho menos. Tanto es así que considera que se tiene que marchar a la mayor brevedad posible, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Además, no solamente ha querido escribir una carta de despedida para ella, sino que también ha pedido a Harun que se la entregue cuando ya esté en el avión. Lejos de que todo quede ahí, después de un tiempo, Rengin por fin recibe el alta, por lo que puede marcharse a casa junto a su hija Parla.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar confiesa a Evren que le quiere de verdad. Por si fuera poco, no tiene reparos a la hora de suplicarle que no se vaya, bajo ningún concepto. ¿Qué respuesta recibirá? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.