Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 3 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Harun se muestra cada vez más dispuesto a ejercer como hermano con Maral. Todo ello mientras le aconseja que no debería casarse. A pesar de todo, ella se muestra cada vez más decidida a seguir adelante con la boda, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Parla sabe que la operación de su madre solamente ha servido para ganar algo más de tiempo. En cuanto a Seren, quiere irse de casa de Bahar para que Aziz vuelva, de una vez por todas, con su madre. Y todo porque se siente culpable de la mala relación que existe entre ellos. Aziz y Maral van al juzgado con la firme intención de casarse, pero él se pone nervioso al pensar en su familia. Bahar se disculpa con su hijo por haberle echado de casa, y asegura que, durante todo este tiempo, ambos han cometido errores. Lejos de que todo quede ahí, le ha pedido que vuelva y que sanen sus heridas juntos. Los dos se reconcilian, pero una desagradable e inesperada sorpresa le espera a Bahar, con el regreso de Aziz a casa.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 9 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Aziz ha aparecido en su casa junto a Maral y es entonces cuando confiesa que se han casado. Umay, por su parte, se vuelve completamente loca con la noticia, mientras que Seren les da la enhorabuena. Bahar, por su parte, sigue impactada.

Seren cree firmemente que Bahar debe aceptar el matrimonio de Aziz y acoger a la pareja si no quiere perder a su hijo para siempre. Evren toma la decisión de marcharse a África para trabajar allí como médico y, así pues, tratar de ayudar a la gente. Y todo porque está convencido de que su relación con Bahar está perdida.

Ella, por su parte, considera que es un cobarde por tratar de poner tierra de por medio. Lejos de que todo quede ahí, Harun ha dado el importantísimo paso de invitar a cenar a Çagla y es en el restaurante cuando le pide salir. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.