No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. El pasado lunes 2 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Bahar y Evren, a pesar de que creen que ya están fuera de peligro, lo cierto es que ocurre todo lo contrario: la bomba finalmente se detona. Por fortuna, la explosión no afecta a ninguno de los protagonistas, por lo que, contra todo pronóstico, acaban teniendo la oportunidad de reunirse con sus seres queridos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Harun parece estar a punto de perder a Rengin durante la intervención pero, finalmente, logra reanimarla. Parla espera con mucha inquietud hasta que, por fin, su madre despierta. Como no podía ser de otra forma, las dos acaban fundiéndose en un fuerte abrazo, visiblemente emocionadas de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Todo ello mientras Bahar no tarda en reunirse con su hijo para suplicarle que no se case con Maral, pero él le hace saber que ya ha tomado la decisión, y no está dispuesto a cambiarla bajo ningún concepto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 3 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Harun está dispuesto a ejercer de hermano mayor con Maral. Es por eso que no tarda en aconsejarle que no debería casarse. A pesar de todo, ella se muestra muy decidida a seguir adelante con la boda, sin importar las consecuencias.

En cuanto a Parla, es consciente de que la operación de su madre solamente ha servido para ganar tiempo, mientras que Seren quiere marcharse de casa de Bahar para que Aziz regrese con su madre. Entre otras tantas cuestiones, porque se siente profundamente culpable de la mala relación que existe entre ellos.

Aziz y Maral van al juzgado a casarse, pero él se pone nervioso al pensar en su familia. Bahar se disculpa con su hijo por echarle de casa, y asegura que ambos han cometido graves errores. Por si fuera poco, le pide que vuelva y que sanen sus heridas juntos. Los dos acaban reconciliándose, pero una inesperada y desagradable sorpresa espera a Bahar con el regreso a casa de Aziz. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.