No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 27 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Parla está profundamente convencida de que su madre le está ocultando algo, pero Rengin asegura que no es así, ni mucho menos. Todo ello mientras Bahar acaba enterándose de la enfermedad que padece su amiga, por lo que no tarda en hacer todo lo que está en su mano para convencerla de que se opere. En cuanto a Rengin, trata de aceptar su destino.

Eso sí, no es capaz de entender el motivo por el que le ha pasado a ella. Finalmente, Parla acaba descubriendo que su madre se está muriendo y estalla contra ella por no habérselo contado antes. Unos hombres deciden dejar en la puerta del hospital a un paciente con una grave hemorragia en el estómago. Además, no dudan en meter la mano de Parla dentro del hombre herido para evitar que se desangre. Lo que nadie imagina es que, en realidad, tiene un explosivo dentro. Los agentes se ven obligados a evacuar el hospital, pero Parla no debe moverse. Bahar y Evren optan por acompañarla, mientras que Harun decide seguir adelante con la operación de Rengin.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 2 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a tener la oportunidad de ver cómo Bahar y Evren están cada vez más convencidos de que están fuera de peligro. Aun así, la bomba finalmente se detona. Por fortuna, la explosión no afecta a ninguno de ellos y pueden reunirse con sus seres queridos.

Por si fuera poco, Harun está a punto de perder a Rengin durante la intervención pero, por suerte, logra reanimarla. Parla espera con gran inquietud hasta que, por fin, su madre se despierta. Como no podía ser de otra manera, las dos acaban fundiéndose en un gran abrazo, mostrándose visiblemente emocionadas.

Todo ello mientras Bahar aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a su hijo. ¿En qué consiste, exactamente? En que no se case con Maral. A pesar de todo, él dice que ya ha tomado una decisión al respecto y no está dispuesto a dar marcha atrás. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.