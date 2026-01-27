No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 26 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Harun ha descubierto el golpe en la cabeza de Rengin, y averigua que se desmayó. Por si fuera poco, Bahar se extraña con el comportamiento de su compañera en el hospital. Evren tiene que operar a unos bebés, pero no se ve capaz de hacerlo, puesto que está convencido de que destruye todo lo que toca.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animarle a que continúe haciendo su trabajo. Es más, se muestra decidida a estar a su lado durante la intervención. En cuanto a Harun, no duda en hacer una serie de pruebas a Rengin y se queda completamente sin palabras con los resultados obtenidos: tiene un tumor cerebral maligno. Ella se va bastante asustada, hasta tal punto que acaba sufriendo un ataque de ansiedad. Pero no todo queda ahí, puesto que suplica que Parla no se entere de su enfermedad, bajo ningún concepto. Harun cree firmemente que puede extirpar el tumor, pero es muy probable que vuelva a crecer. A pesar de todo, tiene muy claro que deben luchar hasta el final, sin importar las consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 27 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Parla está cada vez más convencida de que su madre le oculta algo. Rengin, a pesar de todo, le dice que no es así. Además, Bahar no tarda en enterarse de la enfermedad de su amiga, por lo que acude en su busca para convencerla de que debe operarse.

Rengin hace todo lo que está en su mano para aceptar su destino, a pesar de que no entiende en absoluto por qué le ha pasado a ella. Finalmente, Parla acaba descubriendo que su madre se está muriendo, por lo que no tarda en cargar contra ella por no habérselo contado. Es algo que no va a poder perdonar, ni mucho menos.

Por si fuera poco, unos hombres dejan en la puerta del hospital a un paciente que presenta una grave hemorragia en el estómago. Pero no todo queda ahí, puesto que meten la mano de Parla dentro del hombre herido con la firme intención de evitar que se desangre. Lo que nadie imagina, hasta que llega la policía, es que ese hombre tiene un explosivo dentro, por lo que Parla no puede moverse. Todo ello mientras Harun sigue adelante con la operación de Rengin. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.