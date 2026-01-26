Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Evren tiene miedo de operar a dos bebés
Cree firmemente que todo lo que toca lo destruye.
Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 20 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Evren pierde a su hijo y se queda completamente hundido y devastado. Por otro lado, Naz no puede evitar volverse completamente loca, hasta tal punto que corre tras el bebé, a pesar de que lo ha perdido.
Lejos de que todo quede ahí, Naz no duda un solo segundo en culpar a todos por haber matado a su bebé. Es más, especialmente está furiosa con Evren. Maral, por su parte, quiere que Aziz se mude a su casa, puesto que le apetece estar con él. Por lo tanto, es otra forma de vengarse no solamente de Seren, sino también de Bahar. En cuanto a Rengin, ha comenzado a encontrarse cada vez peor. Hasta tal punto que acaba perdiendo el conocimiento en su casa. Todo ello mientras sufre un lapsus en consulta y comienza a ver cada vez más borroso.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 26 de enero?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Harun descubre el golpe en la cabeza de Rengin, y se da cuenta de que se desmayó. Por si fuera poco, Bahar se extraña muchísimo con el comportamiento que está teniendo su compañera en el hospital.
En cuanto a Evren, se ve en la obligación de operar a unos bebés, pero no se ve capaz, puesto que está convencido de que destruye todo lo que toca. Es entonces cuando Bahar no solamente le anima, sino que decide estar a su lado durante toda la intervención. Harun realiza unas pruebas a Rengin y se queda completamente descolocado con los resultados.
Y es que descubre que tiene un tumor cerebral maligno. Como no podía ser de otra manera, ella se va muy asustada, hasta tal punto que sufre un ataque de ansiedad. Por si fuera poco, suplica que Parla no se entere de su enfermedad. Harun cree saber cómo puede extirpar el tumor, pero es probable que vuelva a crecer. A pesar de todo, asegura que deben luchar hasta el final. Y así será. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
