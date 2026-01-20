Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Evren, destrozado tras perder a su hijo
Es algo que le ha roto en mil pedazos
Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado martes 13 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Aziz continúa profundamente enfadado con su madre, hasta tal punto que no duda en enfrentarse a ella. En cuanto a Bahar, no entiende en absoluto su comportamiento y que no sea capaz de recapacitar. Parla toma la decisión de seguir estudiando medicina por su madre, pero Rengin no tarda en darse cuenta de que su hija, en realidad, no es feliz.
Es por eso que no duda en pedirle perdón por no haber escuchado sus deseos. Por si fuera poco, ha prometido apoyarla en todo lo que sea necesario a partir de ahora, pero la paz de ambas dura menos tiempo del esperado. Lejos de que todo quede ahí, Evren ha descubierto finalmente dónde está Naz. Es por eso que va a buscarla a toda prisa, puesto que no quiere que el bebé sufra el mismo destino que él, ni mucho menos. Por desgracia, los dos empiezan a tener una fuerte discusión que acaba en un trágico accidente. Hasta tal punto que tiene lugar el peor desenlace posible para ambas partes.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 20 de enero?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar en Antena 3 van a poder ver cómo Evren se queda totalmente hundido tras haber perdido a su hijo. Por si fuera poco, Naz se vuelve completamente loca. Tanto es así que no duda en ir tras el bebé a pesar de que lo ha perdido.
Lejos de que todo quede ahí, Naz no tarda en culpar a todos de haber matado a su bebé, sobre todo carga su ira contra Evren. En cuanto a Maral, quiere que Aziz se mude a su casa, puesto que le apetece estar con él. Lo cierto es que se trata de otra manera de vengarse de Seren y Bahar.
En cuanto a Rengin, ha empezado a encontrarse mal, hasta tal punto de perder el conocimiento en su casa. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha sufrido un lapsus en consulta y empieza a ver todo borroso. Su entorno no puede evitar preocuparse por su estado de salud. ¿Cuál será el diagnóstico? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3