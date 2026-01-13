Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: la discusión entre Evren y Naz tiene un fatal desenlace

Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 12 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, finalmente, Evren descubre que Naz acudió a un banco de esperma. Y no solamente eso, sino que, en el hospital, ha tomado unas hierbas para ponerse mala y así obligarle a cuidarla. Evidentemente, está muy enfadado. Hasta tal punto que recrimina a Naz sus malas acciones. Dadas las circunstancias, ella no duda en negar absolutamente todo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción turca han podido ver cómo Naz ha conseguido que Bahar la apoye. Es más, incluso decide acogerla en su casa hasta que sepa dónde ir. Como es de esperar, Evren ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir explicaciones a Maral. Al fin y al cabo, está desesperado por saber si el hijo de Naz es realmente suyo o es otra mentira más. Maral reconoce que se alió con Naz para ayudar a su hermano Harun, puesto que está profundamente enamorado de Bahar. Por si fuera poco, confiesa que Harun y Bahar se despertaron en la misma cama. Una información que deja a Evren profundamente destrozado, hasta tal punto que empieza a creer que no tiene ningún derecho a ser feliz.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 13 de enero?

De esta manera tan concreta, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Aziz sigue tremendamente enfadado con su madre. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en enfrentarse a ella. En cuanto a Bahar, no entiende su comportamiento y que no sea capaz de recapacitar después de todos los errores que ha cometido.

Parla toma la firme decisión de seguir estudiando medicina por su madre, pero Rengin no tarda en darse cuenta de que su hija no es feliz. Así pues, decide disculparse con ella por no escuchar sus deseos. Es más, promete apoyarla a partir de ahora. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la paz entre ellas no dura mucho tiempo, ni mucho menos.

Por si fuera poco, Evren descubre en qué lugar se encuentra Naz, por lo que no duda un solo segundo en ir a buscarla, puesto que no quiere que el bebé sufra el mismo destino que él, ni mucho menos. Por desgracia, los dos comienzan a discutir y todo acaba en un trágico accidente con el peor desenlace.