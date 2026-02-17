Su relación con Carlo Costanzia está acabada y hay una tercera persona: «Las Campos»

Laura Matamoros ha destapado la delicada situación que atraviesa su relación con su primo, Carlo Costanzia, confirmando que el vínculo entre ambos está roto. Sus declaraciones, realizadas en el programa Espejo Público, han puesto de manifiesto el deterioro del trato entre los dos y un complejo entramado de tensiones familiares.

Lejos de limitarse a una discrepancia puntual, Laura ha descrito un distanciamiento profundo y prolongado, marcado por desacuerdos y por la exposición mediática que acompaña a ambas figuras. La creadora de contenido asegura sentirse ajena al entorno de su primo y expresó pocas expectativas de reconciliación a corto plazo. En LOOK hemos analizado la delicada situación de las Campos y ahora vamos a destapar qué tiene que ver Carlo Costanzia con todo eso.

El malestar de Laura Matamoros

Laura Matamoros ha sorprendido al reconocer que el lazo familiar ya no se traduce en cercanía personal. Según relató, fue el propio Costanzia quien le trasladó recientemente que su parentesco se limita al vínculo biológico, sin que exista una relación afectiva.

La influencer sostiene que lleva tiempo alejada del círculo de su primo y que no mantiene contacto con él, una situación que, en su opinión, difícilmente cambiará en el futuro inmediato. Sus palabras reflejan una ruptura emocional consolidada, que contrasta con la cercanía que ambos mostraron en etapas anteriores. Ha sido totalmente sincera. No le gusta hablar de estas cosas en público, pero ha dado el paso porque considera necesario que el público descubra la verdad.

El origen del conflicto, según cuenta Laura, estaría relacionado con comentarios públicos que realizó sobre aspectos de la vida de Costanzia y, especialmente, sobre su posicionamiento respecto a su madre, la empresaria y modelo Mar Flores. La colaboradora defiende su derecho a opinar sobre los famosos, incluyéndose a sí misma, y subraya que su trabajo es analizar la última hora de la crónica social.

Las Campos han sido señaladas

Uno de los ejes centrales de las tensiones familiares gira en torno a la figura de Mar Flores y su relación con Las Campos. Según Laura Matamoros, la situación ha colocado a Costanzia en una posición complicada. Él se encuentra en medio de una guerra que no le corresponde, pero cualquier cosa que haga le puede sentar mal a su suegra, así que está teniendo mucho cuidado.

Laura recalca que, a su juicio, existía la necesidad de posicionarse ante determinadas circunstancias y que mantiene lo expresado anteriormente. En su intervención en Espejo Público, sugiere que su primo atraviesa un momento difícil, al sentirse presionado por distintos frentes familiares y personales. Ella siempre le ha tendido la mano, por eso quiere que comprenda que está posicionándose en el lado equivocado.

Durante la entrevista, al ser preguntada por la presentadora Susanna Griso sobre si el conflicto respondía a tensiones entre sus progenitores, Laura apuntó a la existencia de una «tercera persona» o factor determinante: el entorno de «Las Campos». Aunque reconoce no tener confirmación directa por parte de Mar Flores, afirmó que el distanciamiento entre las madres ha marcado un antes y un después.

«Está claro cómo se posiciona Alejandra y Carlo en el entorno de Terelu y las Campos y cómo distancian a Mar de todo esto. No sé por qué será, pero denota bastante inestabilidad en cómo suceden las cosas», ha declarado. Y recalca: «A lo mejor una tercera persona considero. Las Campos. Lo que yo veo es que no hay relación. Mar no me lo ha confirmado y se enfadará, pero es notorio y se ve y se sabe que no tienen relación entre las madres».

Los problemas familiares de las Campos

El testimonio de Laura Matamoros vuelve a poner de relieve cómo las relaciones familiares dentro de figuras públicas pueden verse condicionadas por la exposición mediática, las opiniones vertidas en televisión y los posicionamientos en conflictos internos. La influencer insistió en que su intención no era generar polémica, sino expresar su visión de los hechos desde la sinceridad.

La ruptura con Carlo Costanzia, unida a las tensiones en torno a Mar Flores y al entorno de Las Campos, dibuja un escenario complejo en el que los lazos familiares conviven con intereses profesionales y presiones mediáticas. Por el momento, no parece existir un horizonte cercano de reconciliación, mientras las diferencias continúan marcando las relaciones dentro de uno de los clanes más observados de la televisión.

Las declaraciones de Laura evidencian que, más allá de los focos y los platós, las fracturas familiares pueden adquirir una dimensión difícil de revertir, especialmente cuando se entrelazan con lealtades, percepciones y narrativas que se construyen ante la opinión pública. Lo importantes es que Terelu Campos y su hija han vuelto a ser señaladas por algo que, según dicen ellas mismas, no tienen nada que ver. Alejandra Rubio asegura que su madre se lleva bien con Mar Flores, por eso no entiende lo último que ha pasado.