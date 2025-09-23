Así es Mar Flores: edad, de dónde es, quiénes son sus hijos y todas las parejas que ha tenido

Mar Flores lleva semanas en el punto de mira de la prensa del corazón, sobre todo debido a la publicación de sus memorias. Un libro titulado Mar en calma y que ha generado un auténtico revuelo, sobre todo entre los hombres que han marcado la vida de la modelo. Así, vamos a hacer un repaso sobre la vida de Flores y algunos de los aspectos clave de su biografía: desde su origen, a sus hijos o las parejas que ha tenido.

A sus 56 años, lo cierto es que Mar ha tenido una vida repleta de giros inesperados, donde ha enlazado el éxito profesional con su vida amorosa. La modelo nacía un 11 de junio de 1969 y se criaba en el humilde barrio de Usera, hasta que dio el salto a la fama tras presentarse a un concurso de belleza en 1989.

Mar Flores. (FOTO: GTRES)

La dura infancia y adolescencia de Mar Flores

Tal y como desvelaba ella misma, su adolescencia no fue nada fácil, ya que siempre se sintió «el patito feo», y no llegaba a encajar con las otras chicas de clase. Sobre todo, por su altura, -mide 1,82-, y su delgadez. «No tenía amistades y me sentía excluida y acomplejada», se sinceraba en una entrevista sobre esa parte de su juventud.

Un día, mientras iba caminando por la calle, Mar fue interceptada por un cazatalentos que la invitaba a participar en un certamen de belleza que iba en busca de la cara más bonita de España. Así, Flores saltaba al foco mediático tras ser nombrada Rostro de los Noventa en el año 1989.

Mar Flores en 2001. (Foto: Gtres)

A partir de ese momento, su nombre y belleza comenzaron a llamar la atención de las agencias y medios de comunicación, apareciendo en gran cantidad de revistas. Además, también daba el salto a la televisión y sorprendió con su faceta como presentadora o actriz.

Los amores de la vida de la modelo

En cuanto a su historial amoroso, también resulta bastante llamativo; empezando por Bertín Osborne, que fue uno de los primeros romances mediáticos en la vida de la modelo. Ambos coincidieron mientras Mar presentaba el programa VIP Corazón. Sin embargo, la relación fue breve y no llegaba ser nada serio.

Después, Flores conocía a uno de los hombres que ha marcado su vida: Carlo Costanzia di Costiglione, un aristócrata y empresario italiano. Con tan solo 23 años, le daba el «sí quiero», pero poco después firmaban el divorcio, tras haberse convertido en padres de su primer hijo en común: Carlo, que lleva el mismo nombre que su padre.

Actualmente, la relación entre madre e hijo también está en el punto de mira, ya que se especula que el joven estaría bastante molesto con su madre e incluso evitaría cruzarse con ella fuera de los sets de grabación de DecoMasters, -reality donde participan juntos-. De hecho, muchos han interpretado el reciente posado familiar que protagonizaban Carlo y su pareja, Alejandra Rubio, junto a Carlo Costanzia padre en el 60 cumpleaños de Terelu Campos, como una clara señal de apoyo.

Mar Flores y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

También cabe destacar la relación que Mar mantuvo con Fernando Fernádez-Tapias, uno de los hombres más poderosos de aquel momento. Sin embargo, muchos aseguran que mantenía un romance paralelo con Alessandro Lequio durante ese mismo período. Versión que Lequio ha sostenido a lo largo de los años, además de reconocer que hizo todo lo posible por romper la relación entre Tapias y Flores. De hecho, sería el responsable de la filtración de esas comprometidas imágenes en las que aparece besándose con el conde en Roma.

Mar Flores y Fernando Fernández-Tapias. (Foto: Gtres)

Otro hombre que marcó la vida de Flores fue Cayetano Martínez de Irujo, considerado uno de los solteros de oro de la época y con el que mantuvo una relación que duraba poco más de dos años. Sin embargo, y tras estas continuas idas y venidas en el amor, la modelo encontraba la estabilidad junto al empresario Javier Merino. La pareja se casaba en 2001, y tuvo cuatro hijos durante los 17 años que duraba su matrimonio: Mauro, Beltrán, Bruno y Darío.

Mar Flores y Javier Merino. (Foto: Gtres)

La última relación conocida de Flores fue con el empresario mexicano Elías Sacal, a quien conoció en 2016, y con el que ha protagonizado varias rupturas y reconciliaciones hasta ponerle punto y final definitivo a su historia de amor.