La publicación de Mar en calma, las memorias de Mar Flores, ha provocado una tormenta mediática que pocos podían prever. Lo que la modelo y empresaria presentó como un ejercicio de sinceridad y reconciliación con su pasado ha derivado en una oleada de reacciones, especialmente por parte de los hombres que formaron parte de su vida. Entre ellos, el más señalado ha sido Carlo Costanzia di Costigliole, conde italiano y padre de su hijo mayor. Esta noche, el aristócrata se sentará en el plató de ¡De Viernes! para responder en directo a todas y cada una de las acusaciones que su ex mujer ha vertido en su libro y en sus entrevistas recientes.

El programa de Telecinco ha anunciado que Carlo abordará sin tapujos los episodios más delicados de su relación con la modelo. Según adelantó él mismo a su entorno, no solo contestará a lo escrito en el libro, sino también a las declaraciones que Mar Flores ha hecho en televisión, donde llegó a afirmar que su matrimonio pasó de la pasión al «terror». En su relato, Flores revive episodios especialmente duros de su relación con el aristócrata: desde denuncias por malos tratos hasta la traumática experiencia de ver cómo su hijo fue llevado a Italia por su padre sin su consentimiento, en lo que ella describió como un «secuestro».

La entrevista de esta noche promete ser uno de los momentos televisivos más comentados de la temporada. Carlo Costanzia no solo dará su versión de los hechos, sino que tendrá que enfrentarse al análisis de colaboradores habituales como Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León. Además, Terelu Campos, que recientemente celebró su 60 cumpleaños con un posado junto a su consuegro, su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia hijo, también dará su opinión en directo.

La fotografía, cabe destacar, ha generado otra oleada de comentarios en los últimos días, pues se ha interpretado como un gesto de apoyo hacia el italiano, en un momento especialmente delicado para él. A su vez, la imagen se ha bautizado ya como el «posado de la venganza» para Mar Flores.

Una historia marcada por la polémica

Mar y Carlo se conocieron en los años 90 y su relación avanzó de manera fulgurante. Se casaron a los seis meses de iniciar su noviazgo, impulsados por la pasión y la llegada de un hijo en común. Sin embargo, la unión pronto se convirtió en un campo de batalla, marcado por celos, tensiones y episodios que terminaron en denuncias y una separación definitiva en 1999.

Más de dos décadas después, la relación entre ambos vuelve a ocupar titulares. Lo que parecía enterrado ha resurgido con fuerza gracias a la publicación de Mar en calma, y ahora es Carlo quien ha decidido dar un paso al frente para defender su versión. Al margen de su entrevista esta noche, el empresario, según la periodista Silvia Taulés, no descarta emprender acciones legales contra su ex mujer por lo narrado en el libro y por lo expresado en platós de televisión. Sus abogados estarían revisando cada línea y cada declaración en busca de posibles vías judiciales.

Lo que ocurra esta noche en ¡De Viernes! marcará un antes y un después en esta historia. Por un lado, Mar Flores insiste en que su intención no es abrir heridas, sino contar su verdad, un relato que asegura haber escrito desde la calma y el perdón. Por otro, Carlo Costanzia considera que se han sobrepasado todos los límites y está dispuesto a responder con contundencia.