El próximo miércoles 17 de septiembre, Terelu Campos celebrará su 60 cumpleaños con una elegante cena de gala en el Restaurante Jimmy’s, uno de los enclaves más exclusivos de la capital. La presentadora, hija de la recordada periodista María Teresa Campos, ha querido reunir a familiares, amigos y compañeros de profesión para conmemorar este hito en su vida, que coincide además con la actualidad mediática que rodea a algunas de las figuras de su entorno.

Entre los invitados destacados se encuentran Alejandra Rubio, hija de Terelu, acompañada de Carlo Costanzia, padre de su hijo. Pero la atención de los medios no solo estará en la familia cercana: también está confirmada la asistencia de Nuria González, quien se conoce que mantiene una tensa relación con Mar Flores, la madre de Carlo. La presencia de ambos en la misma celebración, pocos días después de la publicación de las memorias de la modelo, añade un ingrediente inesperado y llama la atención de los medios, dado el pasado de enemistad entre Nuria y Mar Flores, lo que podría generar un ambiente cargado de tensión entre los protagonistas.

Terelu Campos en Benalmadena. (Foto: Gtres)

El origen de esta guerra mediática se remontaría a aquellos maravillosos años en que Mar Flores salió con Fernando Fernández Tapias, quien falleció en octubre de 2023. La modelo y presentadora de televisión fue pillada besándose con el mismísimo Conde Lequio, lo que puso punto y final a su romance con el empresario naviero que, poco tiempo después, comenzó una relación sentimental con Nuria González. Y ahí está el quit de la cuestión. Entonces, la estilista en el mundo de la moda era amiga de Mar, y ambas lo eran, a su vez, de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos se posicionó del lado de Nuria en el conflicto, llegándo a ficharla incluso como colaboradora del programa que durante años presentó en las tardes de la televisión autonómica madrileña, Con T de Tarde.

En su libro Mar en calma, Mar Flores dedica un espacio a hablar de Nuria González, desvinculándose de polémicas y conflictos pasados. «Nuria sale en el libro y hablo desde la amistad porque es el recuerdo que yo tengo con ella, lo que ella haya pensado de mí no tengo ni idea ni me interesa tampoco», afirma. Mar explica que su relación con Nuria quedó limitada tras la formalización de la relación de ésta con Fernando Fernández Tapias, y subraya que nunca buscó generar enfrentamientos: «Jamás criticaría públicamente a una mujer». Reconoce, además, que Nuria actuó desde sus miedos y que cada persona gestiona sus inseguridades de distinta manera, destacando que se protegió utilizando su círculo social.

Mar Flores y Fernando Fernández-Tapias. (Foto: Gtres)

Los otros invitados al cumpleaños de Terelu Campos

Además de su hija y Carlo, estarán presentes su hermana Carmen Borrego, su sobrino José María Almoguera con su pareja María y amigos cercanos como Yolanda González y Eduardo Navarrete. Asimismo, asistirán figuras reconocidas de Telecinco, cadena que ha sido un pilar en la carrera de Terelu, como Raúl Prieto, ex director de Sálvame, Beatriz Archidona, Santi Acosta, Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez, Ángela Portero y Belén Rodríguez.

La celebridad también ha querido invitar a los amigos que hizo durante su participación en Supervivientes 2025, incluyendo a Anita Williams, Laura Cuevas, Almacor y Carmen Alcayde. Cabe recordar que pese a no ser concursante oficial del programa, Terelu se convirtió en la primera celebridad en realizar dos saltos desde el helicóptero en la historia del reality de supervivencia.