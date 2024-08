El intento de Terelu Campos por acercarse a su consuegra, Mar Flores

Desde que los medios de comunicación de nuestro país se hicieran eco de la relación sentimental entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, así como de su futura paternidad, son muchos quienes han puesto el foco en las madres de ambos: Terelu Campos y Mar Flores. En especial, en su relación. Y es que las dos mujeres son, a ojos de la crónica social y desde hace mucho tiempo, enemigas íntimas.

El origen de su guerra mediática se remontaría a aquellos maravillosos años en que Mar Flores salió con Fernando Fernández Tapias, quien falleció el pasado mes de octubre. La modelo y presentadora de televisión fue pillada besándose con el mismísimo Conde Lequio, lo que puso punto y final a su romance con el empresario naviero que, poco tiempo después, comenzó una relación sentimental con Nuria González. Y ahí está el quit de la cuestión pues, entonces, la estilista en el mundo de la moda era amiga de Mar, y ambas lo eran, a su vez, de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos se posicionó del lado de Nuria en el conflicto, llegándo a ficharla incluso como colaboradora del programa que durante años presentó en las tardes de la televisión autonómica madrileña, Con T de Tarde.

Terelu Campos, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que ahora, a punto de convertirse en abuelas, Terelu Campos y Mar Flores podrían acercar de nuevo posturas. O estas parecen al menos las intenciones de la ex colaboradora de Sálvame. Terelu Campos ha comenzado a seguir en redes a Mar Flores aunque, por el momento sin éxito. La madre de Carlo Costanzia no le ha devuelto el follow a la que es su consuegra, según han desvelado en la mañana de este jueves, 8 de agosto, en el programa Vamos a ver, en Telecinco. Algo, no obstante, que no es de extrañar teniendo en cuenta que la modelo, que reúne a cerca de trescientos mil seguidores en Instagram, no sigue ni a su propio hijo. Tampoco a Alejandra Rubio que, en su caso, no ha dado tal paso con su suegra. «La madre de Alejandra Rubio quiere ser ‘amiguita’ de su consuegra pero al parecer Mar Flores no, porque no sigue la cuenta de la colaboradora», han señalado.

El mismo programa se ha dado cuenta, además, de que entre los 57 mil seguidores que Carlo Costanzia tiene en la ya citada red social, destaca la presencia de Terelu Campos, la mayor de las Campos. No obstante, la relación en redes entre suegra y yerno parece ser unidireccional, ya que el futuro padre del primer nieto de la televisiva no la sigue de vuelta.

Terelu Campos, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Las últimas palabras de Terelu Campos sobre Mar Flores

Aunque tanto Terelu Campos como Mar Flores se han mantenido al margen de la polémica, lo cierto es que la insistencia de este asunto en los últimos meses hizo a la madre de Alejandra Rubio pronunciarse al respecto en su última entrevista en el programa en el que ahora colabora la noche de los viernes, ¡De Viernes!. «Lo único que quiero dejar claro es que Terelu Campos y Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, nunca han tenido un problema personal entre ellas, nunca ha ocurrido eso. Mar Flores y yo sabemos que es así», dijo tajante.

Terelu Campos, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

En la misma entrevista, cabe recordar, la hermana de Carmen Borrego dejó clara su postura acerca del embarazo de su hija. Pese a haberse sorprendido en un primer momento, su actitud ha sido la de demostrarle su apoyo a Alejadra y al futuro padre de su nieto, Carlo, pues en sus propias palabras, no debe entrometerse en ningún tema relacionado con ello.