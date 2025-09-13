Las memorias de Mar Flores han sacudido mundo del corazón. Mar en calma, lejos de hacer honor a su título, ha supuesto todo un terremoto mediático. El texto que repasa su vida y en el que narra algunos de los episodios más traumáticos de su vida, no concuerda con muchos de los testimonios que han dado personas de su entonces entorno. Durante todo el escrito recuerda como fueron sus romances con Alessandro Lequio, Javier Merino, Fernando Fernández Tapias y Carlo Costanzia di Costigliole, cuatro hombres que marcaron la vida y el historial amoroso de la modelo. Junto al último mencionado, la propia Mar ha confesado haber atravesado un absoluto infierno. Con él tuvo a su primogénito, Carlo Costanzia Jr., y vivió en sus carnes presuntos malos tratos y presunta violencia vicaria -entendiéndose esta como el dolor que proporciona un progenitor a otro a través de los hijos en común-.

La pérdida del menor cuando fue llevado a Italia por su padre sin previo aviso sacándolo de la escuela infantil, fue uno de los momentos que Mar tiene grabado a fuego en su memoria. «Estaba sufriendo y luchando como podía por volver a recuperarlo. Me compartió la angustia que tenía por no saber dónde estaba», ha apuntado.

Pese a incurrir en muchas contradicciones y en «muchas pérdidas de memoria» u «olvidos», tal y como han afirmado Lequio y el paparazzi Miguel Temprano, ha habido personas que han reforzado su relato. Uno de sus pilares fundamentales es su amiga Elsa Anka con la que mantiene una relación sólida desde hace 35 años.

El impactante relato de Elsa Anka

La presentadora de televisión ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles, de Antena 3, y ha corroborado el relato de su íntima. «Mar sufrió mucho en este matrimonio», ha deslizado en referencia al tiempo que compartió con el padre de su hijo mayor. Elsa ha admitido que Mar siempre se ha mostrado como una mujer distante, fría y lejana, con una actitud muy hermética que se acentuó en esos años. Pero realmente se trataba de una coraza que se puso para evitar el sufrimiento.

Aunque trató de mantener la compostura, Anka no pudo evitar emocionarse al recordar uno de los momentos más traumáticos con la modelo. «Yo he visto moratones en el cuerpo de Mar», ha revelado conmovida. «Yo le dije: ¿Qué esta pasando aquí?, y ella, en un primer momento, evitó hablar del tema». «Me hizo creer que se había caído con la bici», ha recordado. Posteriormente, Flores le contó a Elsa la realidad y desde entonces se volvieron inseparables ya que ambas habían vivido algo similar en sus vidas.

Elsa Anka también fue testigo de como fue ese «linchamiento público» que sufrió Mar Flores después de que se destapara el triángulo amoroso que protagonizaba con Fernando Fernández Tapias y Alessandro Lequio. «Yo lo he vivido en primera persona. Íbamos por la calle y la llamaban de todo desde la acera de enfrente. Ella se quedaba callada, sufriendo por dentro», ha comentado afligida. «Ahora le toca a ella», ha sentenciado. Y ha justificado su decisión de contar las memorias con una tajate afirmación: «Ha sido su liberación».