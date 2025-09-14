Terelu Campos y Alejandra Rubio se olvidan de la polémica de Mar Flores en un concierto de Bunbury

Alejandra Rubio y su madre, Terelu Campos, han hecho un plan muy familiar. Las dos han presenciado un recital de Enrique Bunbury en el Movistar Arena de Madrid. Después de cumplir con sus compromisos laborales en Vaya fama y ¡De viernes!, respectivamente, han exprimido el fin de semana juntas y, tal y como se puede ver en redes sociales, han disfrutado al máximo.

Ha sido la propia Alejandra quien ha desvelado en sus historias temporales de Instagram qué estaba haciendo la noche del sábado. «Literal he dado mi alma en este concierto», ha comenzado escribiendo. «Gracias, Enrique Bunbury, esto ha sido de otro planeta», ha afirmado. Un texto que ha reflejado sobre un video en el que se puede ver uno de los momentos del show y también en el que muestra las incontables personas que se dieron cita en el espacio madrileño para disfrutar de los mejores éxitos del cantante, que colgó el cartel de sold out. Además de hacer un repaso por su carrera, aprovechó este compromiso para presentar algunos de sus nuevos hits, por lo que han podido escuchar en primicia algunas de las novedades del disco Cuentas pendientes.

Historia de Alejandra Rubio en redes sociales. (Foto: Instagram)

De la misma manera, la joven ha continuado compartiendo algunos instantes. El segundo video recoge una de las salidas del cantante al escenario y cómo el público se rinde a su presencia con aplausos y vítores. Acto seguido, Alejandra y Terelu han querido dejar constancia de su reunión con un clip en el que están cantando a pleno pulmón y bailando entre los fans. Un encuentro madre e hija en el que, como es normal, no estaba el pequeño Carlo Costanzia Jr., el hijo que tuvo Rubio con Carlo Costanzia y que ha convertido en abuela primeriza a la mayor de las hermanas Campos.

Historia de Alejandra Rubio en redes sociales. (Foto: Instagram)

La relación con Mar Flores

Esta manifestación pública de cómo es de fuerte el lazo que las une llega justo cuando Mar Flores, la progenitora de Carlo y, por ende, abuela paterna del menor mencionado, se encuentra viviendo una etapa convulsa. La publicación de sus memorias ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón y han sido varios los rostros de la época que han desmentido a la modelo e incluso han recurrido a la hemeroteca para poner en evidencia su testimonio. Alessandro Lequio, Miguel Temprano y ciertos periodistas dedicados a la crónica social no tienen los mismos recuerdos que recopila ella en su relato vital. En la otra cara de la moneda se encuentran aquellos que han salido en defensa de la actriz y han corroborado su historia porque, tal y como ha referido Elsa Anka, lo ha vivido a su lado.

Terelu Campos y Alejandra Rubio en un concierto. (Foto: Redes sociales)

Lo cierto es que, a lo largo de los últimos tiempos, la relación de Mar Flores y su primogénito no ha sido de lo más fluida y así lo refleja en el escrito publicado. Tanto es así que esta se enteró de que iba a ser abuela a través de la revista ¡Hola!, donde Alejandra y Carlo dieron la buena nueva a golpe de exclusiva en portada. Frente a esto encontramos la postura de la hija de Terelu y Alejandro, que siempre ha tratado de mantener su vínculo con la maniquí alejado de los focos y ha defendido la buena sintonía que tienen a raíz del nacimiento del benjamín, que ha unido a dos clanes históricos de la pequeña pantalla.