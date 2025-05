Alejandra Rubio agacha las orejas ante Terelu Campos: "A veces me lo merezco"

La última entrevista que ha concedido Terelu Campos ha generado todo tipo de reacciones. Y es que por primera vez se ha atrevido a hablar sobre cómo es su verdadera relación con Mar Flores. Pero, lejos de crear aún más polémica, la hermana de Carmen Borrego se limitó a decir que mantenían un contacto cordial y bueno y que incluso en Navidad, la modelo tuvo un detalle con ella que enseguida quiso agradecerle. Unas declaraciones que desde el primer momento, Alejandra Rubio consideró inoportunas. «Creo que se ha equivocado», confesó la joven.

Esta reacción provocó que la hija de María Teresa Campos volviera a pronunciarse al respecto, contestando de una manera tajante a la influencer. «No voy a entrar, no voy a alimentar nada. Me parece innecesario. No tengo que justificarme. No considero que nadie me tire de las orejas», decía en referencia a Alejandra Rubio. «Creo que me he ganado poder hablar libremente de mi vida […] Alejandra cuando ve ese tipo de titular, es mi sensación, lo primero que piensa es: Ahora vienen a por mí. Se lo he dicho muchas veces. Es un precio que hay que pagar, para cuando te viene bien y cuando te viene mal, las dos cosas […] El problema lo tengo yo por contestar a una pregunta. No me considero torpe», añadía.

Terelu Campos en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Como no podía ser de otra manera, desde estas palabras de Terelu en ¡De Viernes!, la reacción más buscada ha sido la de Alejandra Rubio, quien se ha pronunciado por primera vez, este 6 de mayo, sobre el tirón de orejas que le dio su progenitora en riguroso directo. «Me lo merezco de vez en cuando […] Si me tira de las orejas, me parece muy bien […] Yo le puedo decir mi opinión, pero luego ella es libre de hacer y decir lo que quiera», expresaba en las inmediaciones de su casa, insistiendo en que no existía ningún problema entre ellas a pesar de los rumores que señalan lo contrario y que circulan desde hace días.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre si a Carlo le sentó mal que su suegra hablara de su madre en la entrevista que concedió a Diez Minutos, Alejandra ha sido clara: «No hay ningún problema en la familia. Son tonterías. Nada es tan importante», sentenciaba. En cuanto a las críticas que ha recibido por exteriorizar el enfado con su madre, la joven se ha mostrado muy tranquila, restándole cualquier importancia: «No tengo nada que decir. Yo soy como soy. Si les parece mal, pues lo siento mucho. Solo dije que no me pareció bien, igual que se lo dije a ella», concluía.