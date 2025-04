Terelu Campos, víctima colateral del estreno de ‘La familia de la tele’

Terelu Campos ha pasado a un segundo plano. La colaboradora, que iba a ser el as de Telecinco para contrarrestar audiencia a TVE por el estreno de La familia de la tele, todavía no se sentará en TardeAR para responder a las críticas que ha recibido en los últimos meses por su actitud con otros compañeros de profesión. Hace semanas se anunció que la primogénita de María Teresa Campos, tras su llegada de Supervivientes y el estreno de la obra de teatro que protagoniza y con el que ha hecho su primera inmersión en el séptimo arte, contestaría a todos los comentarios negativos que la han definido como una persona altiva y tirana con las personas con las que trabajó en el pasado. Entonces, la expectación por la respuesta de la madre de Alejandra Rubio fue máxima. Sin embargo, su testimonio ha perdido interés ante la audiencia.

Desde que se anunciara el estreno de La familia de la tele, otras cadenas han reestructurado su parrilla e incluso, como ha sido el caso de Telecinco, han recuperado algunos colaboradores del pasado para reforzar su plantilla, como a Gloria Camila Ortega, que ha reemplazado a Isa Pantoja, que formará parte de la mesa de tertulianos del nuevo programa de la primera antena. Asimismo, entre los planes fallidos de Mediaset fue entrevistar a Terelu durante estreno del magazín vespertino semanal de TVE para que la audiencia conociera de primera mano la versión de la hermana de Carmen Borrego.

Colaboradores de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sus planes se han visto truncados por dos acontecimientos históricos. Debido a la muerte del Papa Francisco y el apagón que vivió España (y parte de Europa) el pasado 28 de abril, el interés informativo se ha centrado en las preocupaciones de las personas de a pie. A pesar de que La familia de la tele ha continuado con sus planes de estrenar el próximo 5 de mayo su nueva apuesta de crónica social y entretenimiento, Telecinco ha dado un paso atrás y no dar protagonismo a Terelu Campos frente a su nuevo rival televisivo. Una prueba que demuestra que su testimonio ha perdido fuerza de cara a la audiencia, que está expectante por el regreso de Belén Esteban o María Patiño a la pequeña pantalla.

Lo que se esperaba de Terelu Campos en su entrevista más polémica

Hace unas semanas, y debido al inminente estreno de La familia de la tele, Telecinco anunció la entrevista más esperada de Terelu previa a su actuación en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Sin embargo, la muerte del Santo Padre truncó y el posterior apagón, la parrilla de todos los canales televisivos. Mientras que TVE este próximo 5 de mayo presentará a la audiencia su nueva apuesta, Mediaset ha decidido no contar con Terelu en un día clave para la televisión.

Terelu Campos. (Foto:Mediaset)

Cuando se cebó la entrevista de Terelu en la cadena de Fuencarral el objetivo, además de competir con La familia de la tele, fue que respondiera a algunos de sus ex compañeros de Telemadrid y algunos actuales de Mediaset (como Alessandro Lequio) que sobre ella dijeron (mientras que concursó en Supervivientes) que era prácticamente una tirana. Además, también se esperaba que la hermana de Carmen Borrego hablara antes del estreno de Santa Lola, una obra de teatro dirigida por su amiga Lara Dibildos y en la que era protagonista de la misma. Sin embargo, debido a que ya ha dado declaraciones sobre ello, el interés mediático ha perdido fuerza, por lo que Telecinco ha decidido no usar ese as en el estreno del nuevo magazín de las tardes semanales de TVE.