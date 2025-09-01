Terelu Campos y Alejandra Rubio han protagonizado un momento de alta tensión en televisión. Con motivo del 60 cumpleaños de la presentadora, su hija le sorprendió en Fiesta para hacerle un sorprendente regalo: una entrevista con preguntas incómodas sobre su vida privada. Aunque en un comienzo la intervención era exclusivamente para hablar sobre la relación entre ellas, finalmente la sección puso el broche de oro con una referencia a una tercera persona que no se encontraba en plató: Carlo Costanzia Rubio, el hijo de la colaboradora televisiva con Carlo Costanzia.

Tres meses después de comenzar su relación, Alejandra y Carlo hicieron una exclusiva para dar la noticia de su paternidad. Sin embargo, tras el nacimiento del menor, decidieron no exponerlo públicamente con todo lo que ello supone -es decir, no mostrar su rostro y mantener su identidad en el anonimato-.

La entrevista de Alejandra Rubio a Terelu. (FOTO: TELECINCO)

En un momento dado de la entrevista de Rubio a su madre, la tertuliana de Vamos a ver quiso conocer si su madre pensaba que, en algún momento de su vida, -y al más puro estilo Campos-, iba a finalmente protagonizar una portada hablando sobre su vida íntima junto a Costanzia. Una respuesta que dejó en shock a Alejandra, que quiso zanjar si en algún momento se ha planteado presentar a su primogénito a golpe de posado.

La entrevista más comprometedora de Terelu

Sabido es que Terelu, en muy pocas ocasiones, habla sobre su vida privada. Sin embargo, cada verano suele romper con la excepción para hacerse un reportaje en ropa de baño donde, además, concede una entrevista que acompaña a las imágenes. De la misma manera su hermana, Carmen Borrego, también ha seguido esa tradición.

Una decisión que Alejandra no comparte, pues supone hablar de otros miembros del clan. No obstante, Rubio ha querido preguntarle a su madre -que es una de las personas que más la conoce- si finalmente dará el paso de conceder una exclusiva sobre su vida. «Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría que todo el mundo conociera lo maravilloso que es mi nieto, pero si las hicieras me gustaría que las hicieras solo sobre ti, no hablando de otras personas», ha respondido Terelu. Una respuesta que ha puesto sobre las cuerdas a su hija, que ha dicho de manera tajante que jamás expondría de tal manera a Carlo Jr. «Yo respeto a quien lo hace, pero es mi hijo y es una decisión que ya tenemos tomada», ha zanjado.

Alejandra Rubio con su hijo Carlo Jr. (Foto: Gtres)

El consejo de madre a hija

El próximo 6 de diciembre se cumplirá un año del nacimiento de Carlo, el hijo de Alejandra y Carlo. Aunque durante este casi primer año de vida del menor sus padres no han podido evitar hablar sobre él, en todo momento han protegido su imagen.

El motivo es que desde que llegó al mundo, Alejandra Rubio ha sido protagonista de numerosas portadas y titulares. Algo de lo que quiere proteger a su vástago. Ahora como madre que es, en esta entrevista a su progenitora con motivo de su 60 cumpleaños, le ha preguntado sobre qué hubiera hecho mejor con respecto a la maternidad. Una cuestión que la hija mayor de María Teresa ha abordado muy emocionada y con una respuesta muy sincera: «Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido. Yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté cuidar mucho mi libertad. Quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo».