Alejandra Rubio se ha sincerado como nunca sobre su relación con Carlo Costanzia y la cara B de su convivencia. El pasado mes de diciembre su vida cambió de manera radical ya que, meses después de comenzar su historia de amor, dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común. Poco tiempo después de sus primeras fotos juntos, la hija de Terelu Campos anunciaba su embarazo del hijo de Mar Flores. Una noticia que ocupó titulares durante varias semanas y que marcó el inicio de una vida juntos. Sin embargo, ahora la colaboradora televisiva ha reconocido que no todo es color de rosas.

La cara B de la relación entre Carlo y Alejandra

Desde sus comienzos, la relación entre Alejandra y Carlo no ha sido fácil. El actor, hasta hace unas semanas, estuvo condenado y, por ende, no podían llevar una vida normal y corriente como novios. Durante el embarazo de la joven, el empresario tuvo que dormir en un centro penitenciario, por lo que no pudo dormir con su hijo tras nacer, con todo lo que ello conlleva. Tras conseguir la libertad, la hija de Terelu desveló sus planes juntos a corto plazo, como un viaje a Italia que pudieron hacer días después para que su hijo en común conociera a la abuela de Costanzia, que atraviesa un delicado momento de salud.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (FOTO: GTRES)

Anabel Pantoja y David Rodríguez han pasado por una situación complicada también tras convertirse en padres primerizos. Semanas después de la llegada al mundo de su hija Alma, la menor fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Canarias. Afortunadamente todo salió bien pero, desde entonces, la relación entre la creadora de contenidos y el fisio ha estado en entredicho. Es por ello que Alejandra Rubio, una vez más, ha salido en defensa de la sobrina de la intérprete de Marinero de Luces.

En Vamos a ver, el programa en el que colabora, la nieta de la siempre recordada María Teresa Campos ha desvelado que entiende que Anabel y David vivan actualmente momentos de tensión como pareja y más con un recién nacido en casa. Una situación que ella vive diariamente con Carlo. Aunque Alejandra siempre ha hablado sobre la parte positiva de su relación, también ha querido dar una dosis de realidad sobre la cara B de muchas parejas.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

«Han pasado mucho, claro que tendrán problemas. La vida no es siempre de color de rosa. No. Hay días que nos tiramos los trastos como todo el mundo. Carlo y yo no somos la mejor pareja del mundo todos los días», ha comenzado diciendo. La hija de Terelu Campos ha asegurado que no siempre se está bien y que eso supone que en ocasiones no se esté al cien por cien con la persona que tienes al lado. En su caso, con Carlo Costanzia: «Tenemos nuestros momentos y cosas pero seguimos unidos porque nos queremos y tenemos un hijo en común y una vida maravillosa. Hay días que le digo «oiga señor no le soporto» y él igual a mí. La vida es mucho más profunda».