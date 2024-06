Alejandra Rubio acude sin Carlo Costanzia a una revisión médica

El pasado 19 de junio se conoció que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres de su primer hijo tras cinco meses de relación. Será el próximo mes de diciembre cuando llegue al mundo el bebé que esperan con ilusión.

Mientras Alejandra se encuentra en plena dulce espera han trascendido unas imágenes acudiendo a un centro médico en las que aparece ataviada con un conjunto informal formado por un pantalón cargo lila y un top de manga corta blanco. Como accesorio unas enormes gafas de sol negras que han ocultado su rostro.

Alejandra Rubio caminando hacia el médico. (Foto: Gtres)

Sin embargo, ha llamado especial atención que ha acudido en solitario, sin la compañía de Carlo Costanzia. Por otro lado, al ver a la prensa, la colaboradora de televisión ha optado por guardar silencio ante las preguntas sobre su embarazo.

Esta reaparición de Alejandra Rubio se ha producido después de que pasara unos días junto al actor en Ibiza. Ambos han estado relajándose en las cristalinas aguas de la isla pitiusa mientras se daba a conocer la que fue la ‘noticia bomba’ de la pasada semana.

Alejandra Rubio hace una visita al médico. (Foto: Gtres)

Además de recorrer la isla, han podido disfrutar de la gastronomía local y de una jornada en alta mar a bordo de un yate de grandes dimensiones de color blanco. Tras unos días de desconexión aprovechando la temporada estival, Alejandra ha regresado a Madrid, aunque se desconoce el paradero del intérprete.

Alejandra Rubio, en Madrid. (Foto: Gtres)

Alejandra y Carlo se sinceran

Se va a cumplir una semana desde que se conoció que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres. Sobre cómo llevó la hija de Terelu Campos el inicio del embarazo, Alejandra comentó en la revista ¡Hola! que no fue fácil. «De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo. ¡Qué diga Carlo!», aseguró.

«No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe de tener. Alejandra se cierra mucho con ciertas comidas y su carácter es un poco más fuerte», indicó por su parte Carlo. «Él siempre está muy pendiente. Mi madre dice que no vivió nada de esto cuando estuvo embarazada de mí. Ya le dije a ella: ‘Ya me lo he llevado yo todo’ . Ahora, más o menos, estoy saliendo de esta fase complicada», añadió Alejandra Rubio, en clave de humor.

En cuanto al nombre del bebé, la pareja todavía no lo ha pensado, aunque sí que tienen una larga lista. «No creo que sigamos la tradición. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes», explicó Rubio. «Si es niño, sí me gustaría que se llamara Carlo. Pero habrá que decidirlo entre los dos», dijo Carlo, dejando clara su preferencia.