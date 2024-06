De su mayoría de edad a su embarazo: la vida de Alejandra Rubio a través de sus grandes exclusivas

«Vamos a ser padres». Con estas palabras, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaban, hace tan solo una semana, que se encuentran esperando a su primer hijo en común. Como era de esperar, la portada que protagonizaron para la revista del saludo se posicionó como tema central de numerosas mesas de debate, donde, más allá de la llegada de un nuevo miembro a dos de los clanes más conocidos del país, también se cuestionó el cambio de actitud de la nieta de María Teresa Campos, la cual siempre ha señalado no querer vender su vida privada.

Como defensora incansable de su hija, Terelu Campos explicó en el programa ¡De viernes! el motivo por el que Alejandra había decidido vender su embarazo: «Mi hija es muy consciente de lo que se le viene encima, pero no se puede decir hoy en día que Alejandra haya vivido de las exclusivas, porque ella ha vivido de trabajar en la noche muy duramente, de estar hasta las cinco de la mañana trabajando y levantarse a las ocho de la mañana para ir a la universidad. Entiendo que no os parezca bien que haya dado esta exclusiva o incluso que no lo entendáis, pero nadie puede decir que mi hija viva de eso», explicaba, intentando así zanjar las críticas recibidas.

Terelu Campos, en el programa ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

No obstante, cabe destacar que la noticia de su embarazo no ha sido la única exclusiva en la que ha participado Alejandra Rubio desde que cumplió los dieciocho años y, desde LOOK, hemos querido repasar algunas de las más recordadas.

Su mayoría de edad

Alejandra Rubio Campos por las calles de Málaga. (Foto: Gtres)

Terelu Campos presentó a su hija, Alejandra Rubio, nada más cumplir dieciocho años. Lo hizo protagonizando un sonado reportaje para la revista ¡Hola! en la que se desvelaba cómo era la relación que mantenía con sus padres y algunos de sus planes de futuro. «Desde que era pequeña, siempre me ha gustado mucho dibujar y también la moda, así que voy a estudiar la carrera de Diseño y Moda», afirmaba por aquel entonces la joven. «He tenido la suerte de que mi madre ha confiado siempre mucho en mí», expresaba, dejando entrever la buena sintonía que existía entre madre e hija.

Después de un año complicado

Terelu Campos y Alejandra Rubio en una fiesta en Madrid. (Foto: Gtres)

En 2019, con motivo del cáncer que sufrió Terelu y las polémicas que surgieron a raíz de la venta del tríplex en el que vivían, Alejandra volvió a posar junto a su progenitora. En esa entrevista, bajo el titular ‘Terelu y Alejandra juntas, superan sus miedos tras su año más difícil’, la benjamina del clan Campos se sinceró sobre las críticas que recibía por su estilo y su imagen: «Me llaman gótica, dicen que me he operado la cara… Tengo asumido que la gente lo piensa, aunque no sea verdad», aseguraba.

Su entrevista con María Teresa Campos

Alejandra Rubio y María Teresa Campos. (Foto: Instagram)

En 2020, Alejandra regresaba al papel couché para entrevistarse mutuamente con su abuela, María Teresa Campos, en un reportaje realizado desde la casa de la veterana comunicadora, ubicada en las afueras de Madrid. «Me das muchos consejos y me corriges mucho la forma de hablar. No te gustan las coletillas y te fijas mucho en la dicción», le confesaba la joven a su abuela. «Procuras no ponerte a los pies de los caballos. Eres muy cuidadosa en decir cosas que puedan ir en tu contra. Yo soy más echada para adelante», le contestaba María Teresa.