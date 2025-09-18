El momento de tensión entre Terelu Campos y Alejandra Rubio: "De los nervios"

Terelu Campos ha celebrado su 60º cumpleaños a lo grande. La colaboradora de televisión ha reunido a sus seres queridos el pasado miércoles, 17 de septiembre, en el restaurante madrileño Jimmy’s, ubicado en la calle María de Molina número 39. Como no podía ser de otra manera, su hija Alejandra Rubio no quiso perderse esta especial velada, pero lejos de mostrarse ilusionada con su presencia, su rostro reflejó todo lo contrario.

La joven fue una de las últimas invitadas en llegar al establecimiento mencionado y, sorprendiendo a propios y extraños, posó en el photocall junto a su pareja, Carlo Costanzia, su suegro, Carlo Costanzia di Costigliole, y su madre, Terelu Campos, dejando una estampa que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el papel couché de nuestro país.

Carlo Costanzia padre e hijo, Terelu Campos y Alejandro Rubio. (Foto: Gtres)

Después, su intención no era otra que entrar en el comedor sin atender a los medios de comunicación, algo que su progenitora le impidió. Y es que en las imágenes se puede ver cómo la hermana de Carmen Borrego le toma del brazo, le dice algo al oído y, acto seguido, esta atiende a la prensa. Una escena que deja entrever que Alejandra recibió una llamada de atención de su madre que no le sentó del todo bien. De hecho, antes de pronunciarse públicamente, se le escucha decir «de los nervios» con un rostro visiblemente molesto y enfadado, lo que apunta a que no quería hacer declaraciones, pero que, finalmente, lo hizo obligada.

Alejandra Rubio en el 60º cumpleaños de su madre, Terelu Campos. (Foto: Gtres)

«Hola. ¿Qué tal? Estoy en el cumpleaños de mi madre y solo quiero estar un día, si puede ser», comenzaba a decir. Continuaba dedicándole una emotiva celebración a su madre, felicitándole y deseándole que pasara «una noche preciosa». Sobre la repercusión mediática que está acaparando en los últimos días a raíz de la publicación de las memorias de su suegra, Alejandra se limitaba a señalar que lo único que quiere «es que la dejen vivir». Unas palabras que vuelven a poner de manifiesto su deseo de mantener su privacidad bajo la máxima discreción posible. Algo que le está resultando imposible dado los clanes a los que pertenece tanto ella como el padre de su hijo.

Durante la celebración del 60º cumpleaños de Terelu Campos, Carlo Costanzia optó por una postura muy diferente a la de su pareja. Y es que, mientras que Alejandra no podía evitar las preguntas de la prensa, el italiano consiguió esquivarlas sin hacer el intento de enfrentarse a los medios tras su posado en el photocall. Cuando entró en el comedor, se mantuvo muy cómplice con su padre durante toda la velada, tal y como pudo confirmar LOOK.