El sindicato mayoritario de la policía exige el cese inmediato del DAO por la agresión sexual

El sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, exige el cese inmediato del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, por la presunta agresión sexual a una subordinada. Además, reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asuma su responsabilidad por el nombramiento y mantenimiento en el cargo del DAO y adopte decisiones inmediatas para preservar la credibilidad de la Policía Nacional.

Jupol ha manifestado su «·profunda preocupación» tras conocerse este martes la admisión a trámite de una querella contra el DAO de la Policía Nacional por cuatro delitos: agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

«Nos encontramos ante una situación de enorme trascendencia institucional, no sólo por la naturaleza de los hechos denunciados, sino por la posición jerárquica que ocupa el investigado dentro de la estructura de la Policía Nacional», señala este sindicato, destacando que el DAO es «el máximo responsable operativo del Cuerpo y uno de los principales referentes de mando, disciplina y ejemplaridad dentro de la institución».

Jupol afirma que cuando el máximo mando operativo de la Policía Nacional se encuentra formalmente investigado por hechos de esta naturaleza, la continuidad en el cargo «resulta insostenible desde el punto de vista de la ejemplaridad, la ética pública y la protección de la propia institución».

«La Policía Nacional está compuesta por más de 70.000 hombres y mujeres que cada día se juegan la vida por defender la ley, proteger a las víctimas y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. No es justo que la imagen de todo el colectivo se vea empañada por una situación que afecta a uno de sus máximos responsables», sentencia el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

Por ello, exige que el DAO sea apartado de inmediaro de su puesto «mientras se sustancia la investigación judicial».

Jupol indica que esta medida «no supone una condena anticipada ni vulnera la presunción de inocencia». «Supone, simplemente, aplicar el principio de prudencia institucional, garantizar la limpieza del procedimiento y evitar cualquier sombra de duda sobre posibles interferencias o condicionamientos derivados de la posición de poder que ostenta», precisa.

Asimismo, destaca que la ejemplaridad no puede ser una exigencia exclusiva para los agentes de base mientras se flexibiliza cuando se trata de los más altos mandos. «La vara de medir debe ser la misma para todos», sostiene.

Además, Jupol considera que esta situación no puede analizarse únicamente desde una perspectiva individual. En este sentido, indica que «el director Adjunto Operativo es un cargo de designación política cuyo nombramiento y mantenimiento en el puesto dependen directamente del Ministerio del Interior».

Por ello, exige a Marlaska que asuma su responsabilidad política por el nombramiento y la permanencia en el cargo de quien actualmente está siendo investigado por hechos de extrema gravedad.

«La confianza en los máximos responsables policiales no puede sostenerse cuando se proyecta una sombra tan severa sobre la cúpula operativa del Cuerpo», subraya este sindicato.

Asimismo, advierte que si el ministro del Interior «no procede de manera inmediata al apartamiento del DAO, deberá asumir las consecuencias políticas derivadas de mantener al frente de la Policía Nacional a un alto mando investigado por delitos de esta naturaleza». «La responsabilidad política no puede eludirse ni diluirse», remacha.

Protección a la víctima

Jupol también reclama que se activen todos los mecanismos de protección y acompañamiento para la víctima, «garantizando que no exista ningún tipo de presión, represalia o condicionamiento profesional».

«Si los hechos denunciados implican un posible abuso de superioridad o utilización de la jerarquía para influir en el silencio o en la actuación posterior, estaríamos ante una quiebra gravísima de los principios que rigen el mando policial», avisa este sindicato.

Además, destaca que «la estructura jerárquica no puede convertirse jamás en un instrumento de intimidación».

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional hace hincapié en que este Cuerpo es una institución esencial del Estado de Derecho y merece el máximo respeto por parte de la ciudadanía. Y afirma que «precisamente por eso, la transparencia, la responsabilidad y la ejemplaridad deben ser absolutas, especialmente en los niveles más altos de la cadena de mando».

Por último, Jupol reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de la dignidad profesional, la igualdad real dentro del Cuerpo y la tolerancia cero ante cualquier conducta que pueda dañar la credibilidad de la institución.

«No se trata de proteger cargos, sino de proteger a la Policía Nacional y a quienes la integran con honor y profesionalidad», concluye Jupol, destacando que seguirá vigilante y actuará con firmeza para que se depuren todas las responsabilidades que correspondan, tanto judiciales como administrativas, garantizando siempre el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales.