Los investigadores analizan 400 ejemplares y confirman que los jabalíes urbanos y rurales tienen distinta genética

Los jabalíes ya no sólo son un problema en el campo, donde están afectando al suelo, sino que su presencia ha aumentado considerablemente en muchas ciudades europeas.

De hecho, las poblaciones se han estabilizado y hasta conviven cerca de núcleos urbanos. Este fenómeno ha ido en aumento debido al crecimiento de las urbanizaciones, y ya ha provocado los primeros cambios genéticos.

Según un estudio del Leibniz-IZW, en colaboración con científicos de Barcelona, estos cambios tienen implicaciones para su gestión a largo plazo, ya que los jabalíes urbanos y rurales son distintos.

Cómo los jabalíes han conquistado las grandes ciudades

La expansión urbana ha provocado que grandes mamíferos encuentren refugio permanente dentro de las ciudades. Entre las primeras especies en lograrlo está el jabalí (Sus scrofa), que ha establecido poblaciones estables en numerosos núcleos urbanos europeos.

Berlín y Barcelona son dos de los ejemplos más claros, con presencia continuada de estos animales en parques, zonas verdes y áreas periurbanas.

A pesar de su éxito, hasta ahora se sabía poco sobre cómo se produjo esa colonización, cómo se mueven los animales entre zonas urbanas y rurales o si estas poblaciones urbanas dependen de la llegada constante de nuevos ejemplares del entorno natural.

Esta falta de información ha dificultado la creación de planes de gestión eficaces para reducir conflictos con los ciudadanos.

El ADN del jabalí demuestra modificaciones entre campo y ciudad

Para responder a estas preguntas, el estudio analizó genéticamente poblaciones de jabalíes en Berlín y Barcelona, comparándolas con otras que viven en áreas rurales cercanas.

En cada ciudad se examinaron cerca de 400 animales mediante marcadores genéticos, lo que permitió identificar patrones de parentesco, dispersión y conectividad.

Los resultados probaron que los jabalíes urbanos forman un grupo genético propio, claramente diferenciado del de sus congéneres rurales. Este patrón se repite tanto en Berlín como en Barcelona.

Es decir, los procesos de colonización urbana presentan similitudes entre ciudades europeas. Gracias a esta estructura genética, es posible asignar ejemplares de origen desconocido a poblaciones urbanas o rurales y analizar los flujos de movimiento entre ambos entornos.

Además, el estudio detectó individuos con mezcla genética, lo que permitió medir la intensidad y la dirección del intercambio entre poblaciones. Estos datos son clave para entender si los jabalíes urbanos se mantienen por sí mismos o dependen del entorno rural.

Por qué el análisis genético ayuda a controlar a los jabalíes en entornos urbanos

El análisis genético es la prueba de la existencia de dinámicas de fuente y sumidero entre las zonas rurales y las ciudades. En Berlín, esta relación es especialmente marcada, mientras que en Barcelona aparece de forma más moderada.

¿Qué quiere decir? Esto significa que, aunque las poblaciones urbanas están bien diferenciadas, siguen recibiendo o intercambiando animales con áreas colindantes.

El control de la población de jabalíes es una de las grandes preocupaciones en las ciudades y en el campo, y este análisis genético puede ayudar en la toma de decisiones.

Por ejemplo, los datos indican que no basta con actuar sólo dentro de la ciudad, ya que las poblaciones están conectadas con municipios vecinos. Por ello, se necesita establecer planes conjuntos entre ciudades y áreas circundantes para controlar de forma eficaz el número de jabalíes.