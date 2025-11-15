Alerta naranja de la AEMET en Castilla y León por lluvias nunca vistas: las peores horas

Las peores lluvias nunca vistas pueden llegar a Castilla y León, esta comunidad activa la alerta naranja de la AEMET por una poderosa razón. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser clave en estas próximas jornadas. Tenemos que empezar a pensar en un cambio de ciclo que nos golpeará de lleno y puede ser clave para estos días.

Es importante estar preparados para lo peor en estos días. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede marcar el inicio de un cambio que puede ser esencial, en especial en Castilla y León, en el punto de mira de la AEMET.

Las peores horas están por llegar

Vivimos unos días en los que tocará estar pendientes de algunos cambios que serán esenciales en estos días.

Estamos muy pendientes de un giro radical. Esta nueva borrasca que golpeará con fuerza nuestro país puede acabar siendo esencial en estos días.

Estamos muy pendientes de un giro radical que nos sumergirá en lo peor de unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Esta nueva borrasca que golpeará con fuerza nuestro país puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Las peores horas están por llegar y pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, con ciertas novedades que serán las que nos golpearán de lleno, en especial algunas zonas del país que no se van a librar de lo que nos está esperando.

La AEMET activa la alerta naranja en Castilla y León por lluvias nunca vistas

Una tanda de lluvias nunca vistas van a golpear de lleno a una comunidad autónoma marcada por una serie de detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. El fin de semana estará marcado por unas lluvias que pueden ser esenciales en estos momentos.

Los expertos de la AEMET lanzan una advertencia sobre lo que llega: «Nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles generalizadas, que podrán ser más intensas y persistentes en el suroeste y en zonas de montaña. No se descartan algunas tormenta en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste, flojo o moderado, con rachas fuertes en el sur». Siguiendo con la misma previsión, activan estas alertas: «Precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el suroeste y Sistema Central».

Para España este finde puede acabar de la peor forma posible: «La borrasca Claudia seguirá estacionaria al noroeste de la Península dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables y de carácter disperso en el litoral cantábrico, extremo sureste y Ampurdán. Por el contrario, se esperan fuertes y persistentes, con acumulados significativos, en el sistema Central, también probables en el Pirineo, Estrecho y oeste de Alborán y de Galicia donde irán con tormentas ocasionales. Durante la segunda mitad del día un frente intensificará las precipitaciones en el cuadrante suroeste, con posibilidad de ser fuertes y/o persistente en amplias zonas de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, y especialmente en Andalucía occidental donde incluso no se descartan localmente muy fuertes, con tormentas y granizo ocasional. Intervalos nubosos en los archipiélagos, con baja probabilidad de algún chubasco disperso y ocasional en Baleares. Nevará en los principales entornos de montaña por encima de los 2000/2200 metros. Bancos de niebla en montaña y en Alborán, con brumas frontales en amplias zonas de la Península por la tarde. Temperaturas máximas en aumento en Alborán, sierras del sureste peninsular e interior norte de Cataluña, con descensos en el resto del cuadrante nordeste, norte de la meseta Sur y Baleares. Mínimas en descenso en el Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en cumbres del Pirineo». Tocará estar pendientes de una previsión que puede ir cambiando, ampliando o modificando las alertas en función de lo que puede llegar a España en cuestión de horas.