Da miedo: el aviso del METEOCAT por el tiempo que llega a Cataluña a partir de hoy

El aviso de Meteocat por el tiempo que llega a Cataluña a partir de hoy, da miedo lo que puede pasar. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en lo que todo puede ser posible. Hemos visto como se ha decretado una importante alerta que nos ha afectado de lleno, en unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

A partir de hoy mismo podremos empezar a preparar un fin de semana con una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás este aviso nos ponga los pelos de punta o nos haga olvidarnos por completo de un tiempo que va cambiando por momentos. Este otoño ha llegado con una fuerza para la que no estábamos preparados.

A partir de hoy mismo llega un aviso de Meteocat

Meteocat no duda en lanzar los avisos que sean necesarios y especialmente después de las jornadas que hemos tenido por delante. Estamos preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en unas jornadas cargadas de actividad.

Sin duda alguna, tocará empezar a pensar en prepararse para dar con un giro importante en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de adelantarnos a un fin de semana en el que lo que puede llegar será algo totalmente inesperado.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca con un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración en estos tiempos que tenemos por delante. Un fin de semana con quizás más de un cambio inesperado.

Cataluña se prepara para una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una situación que puede acabar convirtiéndose en un giro radical que puede ser esencial en este otoño, debemos estar muy pendientes de un tiempo que nos guarda más de una sorpresa.

Llega a Cataluña a partir de hoy un cambio

Los expertos de Meteocat tienen por delante una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno si tenemos planes para estos días libres. Será mejor empezar a pensar en cambios que pueden acabar marcando estas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET coincide perfectamente con esta previsión: «Cielo con intervalos de nubes de tipo bajo en la Depresión Central y en los litorales central y sur por la mañana, intervalos nubosos en el Pirineo y Prepirineo y poco nuboso con nubes de tipo alto en el resto. Hay probabilidad de neblinas y bancos de niebla en el prelitoral y la Depresión Central a primera hora de la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y con ligeros cambios en el resto; máximas en ascenso en el litoral y prelitoral y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a oeste en el interior, a norte en el Valle de Arán y a régimen de brisas en el litoral al mediodía».

Siguiendo con esta previsión, en breve nos aguarda un nuevo cambio de tiempo que puede ser esencial en estas jornadas: «Un frente frío recorrerá el extremo norte peninsular, con cielos nubosos o cubiertos avanzando de oeste a este y dejando precipitaciones en Galicia, área cantábrica, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo, sin descartarse en zonas aledañas, y con tendencia a remitir por el oeste. En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con abundante nubosidad de tipo alto dando paso a cielos poco nubosos o despejados, y algunos intervalos de nubes bajas matinales en el Cantábrico, Estrecho y litorales mediterráneos. En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el este al principio y tendencia a despejar; mientras que en Canarias se darán cielos nubosos en los nortes y poco nuboso o despejado en el resto. Probables nieblas o bancos de niebla matinales en Galicia, Estrecho, área cantábrica y litorales mediterráneos, con brumas y nieblas en el norte al paso del frente. Temperaturas máximas en aumento en Canarias, Baleares, litoral de Huelva, tercio nordeste peninsular y resto de litorales mediterráneos; con descensos en el Cantábrico occidental y Galicia donde serán localmente notables en regiones de interior, así como en otros puntos del extremo oeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en los archipiélagos, en descenso en Extremadura, y en general con pocos cambios en el resto; predominando los aumentos en la mitad sureste peninsular y los descensos en la noroeste».