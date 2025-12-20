El truco de WhatsApp para liberar espacio sin borrar fotos: la carpeta oculta que nadie conoce

WhatsApp tiene el truco para liberar espacio sin borrar fotos, es una carpeta oculta que nadie conoce y puede cambiarte la vida. Un giro radical que puede convertirse en el mejor aliado de un cambio en la manera de liberar espacio sin eliminar aquello que se convierte en uno de los elementos más destacados. Necesitamos empezar a prepararnos para apostar claramente por un cambio que puede ser clave y que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica. Un giro radical que puede ser el que nos servirá para guardar nuestras mejores buenas sensaciones.

Esta carpeta oculta realmente nadie la conoce y puede acabar siendo la antesala de algo más. De una forma de organizar el espacio de tu teléfono, pero en especial, siguiendo una aplicación que deberemos tener en consideración, antes que nada, siendo una de las que se ha convertido en un buen básico que no deberemos dejar escapar. Es hora de conectar con esta carpeta oculta que usan los expertos y que no es casualidad que tengamos en nuestro poder. Podrás liberar espacio sin borrar fotos en un abrir y cerrar de ojos.

Liberar espacio sin borrar fotos es posible

Nuestra vida entera está relatada en un WhatsApp que se ha convertido en la forma de comunicación más usada a nivel mundial. Los que recordamos esos días en los que sólo se podía hablar cara a cara o por un teléfono fijo que estaba en las casas o en el bar del pueblo, era la única forma de mantener contacto.

Las cartas han dado paso a los mensajes de texto y las nuevas tecnologías nos permiten descubrir lo mejor de un tipo de elemento que sin duda alguna deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de saber que es lo que nos está esperando en estos días.

Es importante conocer la forma de usar una aplicación que rápidamente se ha convertido en una de las más usadas de todo el mundo y no es casualidad. Estamos ante un elemento que, sin duda alguna, será el que nos dará más de una sorpresa en estos días.

Un cambio de tendencia a la hora de liberar fotos que se ha convertido en el mejor elemento posible, para no borrarlas y tener esa vida que creamos a través del teléfono y del WhatsApp perfectamente organizada.

Esta es la carpeta oculta de WhatsApp que nadie conoce

Nadie conoce esta carpeta oculta de WhatsApp que puede ser la manera de mantener las fotos, sin necesidad de borrar nada y teniendo siempre bajo control estos recuerdos tan importantes. Es hora de apostar claramente por un truco que se ha convertido en uno de los más buscados en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de Mundixiaomi: «Cada foto, vídeo o GIF que te envían por WhatsApp, incluso los que has reenviado muchas veces, va a parar al espacio de almacenaje de tu móvil. De hecho, la copia de seguridad de WhatsApp que la app hace cada día acaba pesando varios gigas con el tiempo. Si el móvil te va lento, una de las tareas de mantenimiento que puedes hacerle es aligerarla de archivos inútiles. Y WhatsApp es el mejor sitio para empezar. Decimos ‘basura’, pero puede que quieras conservar todo el contenido multimedia de una conversación».

Siguiendo con la misma explicación, seguiremos con los pasos que nos recomiendan estos expertos para poder recuperar y ver esta carpeta.

Abre Ajustes dentro de la app de WhatsApp

Busca la sección Almacenamiento y Datos

Pulsa en la primera opción que te sale, Administrar Almacenamiento. Justo debajo del nombre ya te aparece la cantidad de gigas que ocupa WhatsApp en tu móvil

Aquí verás un listado de tus chats de WhatsApp ordenados según el espacio que ocupan en el almacenamiento del teléfono.

Sólo te quedará empezar a prepararte para poder obtener aquello que deseas, un cambio de tendencia a la hora de borrar archivos o archivarlos de la mejor manera posible:

Paso 1 – Los archivos reenviados. Justo en esta pantalla, en la Administrar almacenamiento, mira la opción Reenviado muchas veces. Se trata de todos los GIFs, memes, etc que te han reenviado y que, si no los quieres, ocupan un espacio valioso. Bórralos sin más y libera espacio en la memoria.

Paso 2 – Borrar contenidos. No hay duda de que los vídeos y fotos son los que más espacio ocupan. WhatsApp te da la opción de borrar los archivos de más de 5MB de todos los chats, por lo que puedes liberar espacio de un tirón en tu móvil. Es importante que revises por si hay algo que quieres conservar. Pero si optas por una solución radical, mejor, porque le darás espacio físico al móvil para que puedas respirar.