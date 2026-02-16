Conmoción en la comunidad marítima: hallan un tiburón blanco en Alicante y podría tener crías en aguas del Mediterráneo

En abril de 2023, pescadores locales capturaron accidentalmente un tiburón blanco a unas 11 millas náuticas de la costa de Denia y Jávea, confirmando su presencia en el mar Mediterráneo. El hallazgo, documentado por un equipo formado por investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Universidad de Cádiz (UCA) y publicado recientemente en la revista Acta Ichthyologica et Piscatoria, aporta datos cruciales sobre la distribución, demografía y comportamiento de esta especie.

Tras el aviso de los pescadores, los científicos examinaron el ejemplar, un tiburón joven de más de dos metros de longitud y aproximadamente 90 kilogramos de peso, fmediante análisis fotográficos, audiovisuales y genéticos, confirmando sin lugar a dudas su identidad. José Carlos Báez, investigador del IEO-CSIC y primer autor del estudio, subraya la importancia de la colaboración entre pescadores y científicos: «el origen de este trabajo está en la documentación de una captura accidental que conocimos gracias a la estrecha colaboración que mantenemos desde hace años con el sector pesquero».

Presencia del tiburón blanco en el Mediterráneo

Ésta no es la primera vez que se confirma el avistamiento de un tiburón blanco en el Mediterráneo, pero los registros de su presencia son muy escasos. En relación con el estado de la población, los autores subrayan la necesidad de ser cautelosos. «Con los datos disponibles no es posible afirmar que la población mediterránea de tiburón blanco esté recuperándose», señala Báez. «Éste nuevo registro podría reflejar una mejora en los sistemas de seguimiento y comunicación, más que un aumento real del tamaño poblacional».

Desde el primer registro indirecto en 1862, se han documentado 62 avistamientos o capturas entre 1986 y 2001 en aguas españolas. La frecuencia de observaciones en las últimas décadas, especialmente en la región de Baleares, ha disminuido más del 73%, según los datos aportados por el equipo.

Según los autores, la presencia de tiburones blancos en el Mediterráneo occidental es «esporádica pero persistente», y la especie sigue desempeñando un papel ecológico fundamental como depredador superior. «Los grandes depredadores marinos cumplen una función clave en el equilibrio del océano. Como especies altamente migratorias, conectan diferentes regiones y contribuyen al buen estado del medio marino», explica Báez.

Características

El tiburón blanco es uno de los grandes depredadores del océano. Los adultos suelen medir entre cuatro y seis metros de longitud, aunque se han registrado ejemplares que superan los siete metros. El peso de un tiburón blanco adulto oscila entre 600 y 1.100 kilogramos, dependiendo de su tamaño y condición física. Su cuerpo está diseñado para nadar largas distancias y capturar presas con rapidez y la boca tiene varias filas de dientes triangulares y afilados, perfectos para desgarrar carne.

Su vista es excelente, incluso en condiciones de poca luz, y cuenta con un sentido del olfato excepcional: puede detectar gotas de sangre en el agua a kilómetros de distancia. Otro sentido crucial es la línea lateral, un órgano que detecta vibraciones y movimientos en el agua, gracias a la cual puede percibir la presencia de presas cercanas, incluso cuando no son visibles.

El tiburón blanco es un depredador que se alimenta principalmente de mamíferos marinos, peces grandes, aves y, ocasionalmente, carroña. Los investigadores recuerdan además que, a lo largo de más de 160 años de registros en aguas españolas, los incidentes documentados con personas han sido excepcionalmente escasos, lo que confirma que esta especie no representa un riesgo relevante para la población en nuestras costas.

El tiburón blanco es una especie ovovivípara La gestación dura entre 12 y 18 meses, y cada parto puede producir entre 2 y 10 crías. Alcanza su madurez sexual entre los 12 y 15 años, y la longevidad de la especie puede superar los 70 años.

Habita tanto en océanos templados como en algunos tramos tropicales. Su distribución incluye costas de Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Japón, Nueva Zelanda y el Mediterráneo. En el Mediterráneo occidental, los registros son esporádicos, pero la especie mantiene una presencia persistente.

«Con los datos disponibles no es posible afirmar que la población mediterránea de tiburón blanco esté recuperándose», concluye Báez. «Éste nuevo registro podría reflejar una mejora en los sistemas de seguimiento y comunicación, más que un aumento real del tamaño poblacional», afirma. Asimismo, «la presencia de individuos jóvenes aporta información clave sobre la estructura demográfica de la especie, especialmente en el caso de poblaciones catalogadas como vulnerables».

Amenazas

Se calcula que cada año mueren hasta 70 millones de tiburones debido a la pesca comercial y recreativa. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) ha clasificado el 17% de las especies como amenazadas, según sus criterios de la «Lista Roja». La carne y las aletas se utilizan para el consumo, las pieles para el cuero, el aceite de hígado para los lubricantes, los cosméticos y como fuente de vitamina A, el cartílago como suplemento médico y las mandíbulas y los dientes como amuletos.

«El estudio pone de relieve la importancia de continuar desarrollando programas de seguimiento y conservación que permitan mejorar el conocimiento de esta especie en el Mediterráneo y avanzar hacia una gestión basada en la evidencia científica».