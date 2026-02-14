Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 7 al 13 de febrero de 2026

SUBE: Ana Aznar Botella

44 años, psicóloga infantil, se estrena como escritora con su obra Educar también es decir, no (Vergara). A la presentación de la obra prima asistió la familia Aznar al completo con sus padres, el ex presidente José María Aznar y la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, y hasta la abuela de ¡93 años! Y, por supuesto, su marido desde 2003, Alejandro Agag, y sus cuatro hijos: Alejandro, de 21 años, Rodrigo, de 20, Pelayo, 17 y Alonso, de 15.

BAJA: Francisco de Borbón von Hardenberg

De 47 años, hijo de la condesa Beatriz Wilhelmine Paula Gräfin von Hardenberg y Francisco de Borbón Escasany, anterior duque de Sevilla, fallecido en mayo de 2025, detenido en Marbella y conducido a Madrid como investigado por supuesto blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Una vez finalizada su declaración, fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros, retirándole el pasaporte. Su hermana Olivia, que es la primogénita y por ello le corresponde el título, le pide no entrar en una guerra sin sentido.

BAJA: Mette-Marit

Princesa consorte heredera del reino de Noruega, a quien los ciudadanos han empezado a perder afecto, confianza y respeto, por el desgraciado y tremendo impacto de los centenares de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la relación de amistad de la ¿futura reina? con el pedófilo Jeffrey Epstein, mucho más intensa de lo que se podía imaginar. Los encuentros tuvieron lugar en los Estados Unidos y en Oslo durante los años 2011 y 2014, en los cuales la princesa pasó varias noches en la villa propiedad del pedófilo en Palm Beach (Florida). A propósito de la capital gala, Mette-Marit llegó a decir a Jeffrey, según documentos: «París es bueno para el adulterio». Todo esto se hace público cuando su hijo Marius Borg, de 28 años, comparece ante los tribunales en un juicio para responder a 29 acusaciones por delitos de violación, acoso, tráfico de drogas y otros. Para seguir este juicio, se han acreditado 200 periodistas. Todos estos escándalos sitúan a la Casa Real de Noruega en caída libre mientras los ciudadanos dudan, públicamente, de que la princesa consorte pueda sustituir a la reina Sonia cuando el príncipe Haakon se convierta en rey por muerte o abdicación de su padre, el actual soberano Harald V. Y como se pregunta Eduardo Álvarez en El Mundo: «¿A cuántos se va a llevar por delante Epstein? De lo que no existe la menor duda es que las próximas generaciones (o a lo peor la actual) es muy probable que vean la caída de la monarquía sustituida por la república». Porque la razón de la existencia de la Institución es que sus titulares y familia sean ejemplares.

BAJA: Francina Armengol

Esa presidenta del Congreso de los Diputados de vulgar aspecto será la primera en ser condenada por la Cámara en lo que va de democracia. ¿El motivo?: su opaco y polémico viaje oficial a Azerbaiyán, esa falsa democracia bendecida por la impresentable Francina con más violaciones de derechos humanos, protagonizando actos de apología a la limpieza étnica contra los armenios. La presencia de tan importante miembro del gobierno español en el país en dichos actos supone la quiebra de la unidad de acción exterior del Estado y se pide a Asuntos Exteriores una investigación interna para conocer cómo se pudo validar que la susodicha presidenta realizara este viaje. ¿Dónde se encontraban las Ione Belarra, la Montero y sus comparsas protestando ante este injustificable viaje?